Ce avere are în conturi Dorian Popa. Influencerul nu s-a ferit să recunoască

Dorian Popa a dezvoltat un întreg complex rezidențial în zona Domnești, lângă București, și conduce un Lamborghini care atrage privirile tuturor. Cu toate acestea, el nu ezită să dezvăluie cât câștigă lunar din afacerile pe care le deține.

Câți bani face lunar Dorian Popa

Fiind o prezență activă pe rețelele sociale, Popa împărtășește aproape tot cu urmăritorii săi. Chiar și informații legate de banii pe care îi câștigă lunar.

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro”, a mărturisit el mai demult.

Influencerul a subliniat că, în cazul în care privim retrospectiv la ultimii cinci ani, ținând cont de cheltuielile personale și afaceri, suma cheltuită depășește trei milioane de euro.

„Pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că, banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări. Pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine.

Din acești aproape patru milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale. Nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa pe canalul său de Youtube.

Cât costă să cumperi o casă de la Dorian

A petrecut luni întregi pe șantier pentru a se asigura că totul este realizat cu grijă la proiectul său. Anul trecut, Dorian Popa a dezvăluit prețul unei case construite de el, care ajunge la 200.000 de euro.

Locuințele sunt situate în Domnești, lângă București.

„Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual. Dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON.

Valoarea a 200.000 de euro atunci când le-am calculat eu la preț business wise”, a spus Dorian.

Imobilele sunt livrate complet echipate, eliminând preocuparea pentru achiziționarea de electrocasnice pentru cei care se mută acolo. Dorian pune mai mult accent pe satisfacția personală decât pe profit.

Artistul a dezvăluit atunci că a colaborat în trecut în campanii publicitare cu diverse companii de construcții, ceea ce i-a permis să economisească bani.

Dorian Popa, prins drogat și în chiloți la volan

Vineri seara, 27 octombrie, influencerul a fost oprit de poliție în timp ce conducea sub influența substanțelor narcotice, purtând doar lenjerie intimă, la volanul mașinii sale de lux.

Potrivit informațiilor inițiale ale Poliției Române, acesta se deplasa pe o șosea din Domnești, județul Ilfov.

În apărarea sa, artistul le-a declarat polițiștilor că venea de la o petrecere și cel mai probabil a inhalat fumul substanșelor interzise. În urma testării cu Drugtestul, a ieșit pozitiv la canabis.