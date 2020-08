Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat compania Nurol Insaat Ve Ticaret AS drept câştigătoarea licitaţiei. Este vorba de un contract în valoare de 384,13 milioane de lei.

„Marţi, 18.08.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Proiectare şi execuţie Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihăieşti – Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B5: Nuşfalău – Suplacu de Barcău (km 66+500 – km 80+054.044)” către toţi ofertanţii. Ofertantul desemnat câştigător este Nurol Insaat Ve Ticaret AS, cu preţul de 384.138.887,89 lei fără TVA”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Durata contractului este de 24 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare şi 18 luni perioada de execuţie a lucrărilor, iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 120 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Subsectiunea 3B5: Nusfalau – Suplacu de Barcau (km 66+500 – km 80+054.044), în lungime de 13,554 km.

Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii si respectiv după soluţionarea tuturor contestaţiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Bode, explicații privind Autostrada Transilvania

În luna iunie, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, dădea noi detalii legate de Autostrada Transilvania.

„În ceea ce privește Autostrada Transilvania, este și o durere a mea, așa cum premierul și-a exprimat durerea și supărarea legat de proiectele care au stagnat în zona Brașovului în această perioadă.

Din păcate, în aceeași situație este și Autostrada Transilvania, și am spus cu argumente, și repet, anul 2020 este anul Autostrăzii Transilvania, Brașov-Borș, finalizarea în acest an, mă scuzaţi, Biharia-Borş finalizare în acest an; Biharia-Chiribiș, am semnat contractul pentru proiectare şi execuție cei 30 de km; Chiribiș-Suplacu de Barcău până în septembrie vom semna contractul, pentru că s-a reluat licitația, două licitații anulate.

Suplacu de Barcău-Nușfalău este un tronson de 14 km, sunt 5 ofertanți, dacă nu sunt contestații, în luna iulie putem semna contractul. Nușfalău-Zalău, Zalău-Poarta Sălajului sunt tronsoane cu tuneluri și sunt mai complicate, dar până în luna septembrie noi ne-am propus să semnăm contractul pentru proiectare și execuție, am anunțat câștigătorul pentru cei 12-13 km pentru Zimbor-Poarta Sălajului. Săptămâna viitoare se împlinesc cele zece zile mai exact marți. Nu sunt contestații, putem să semnăm contractul proiectare și execuție, 12 luni proiectare și 24 de luni execuție”, a spus Lucian Bode.

Sursa: Agerpres