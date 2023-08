Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog

Sursa: Arhiva EVZ

Săptămâna asta am stat din nou și am numărat nenorocirile. Ne-am uimit, ne-am întristat, am empatizat, ne-am îndurerat, am compătimit, ne-am indignat, ne-am revoltat (asta mai mult în sinea noastră) şi... cam atât.