S-au descoperit adevărații autori ai stirilor false despre Valea Uzulu. Probleme pentru Euronews

Jurnalistul Victor Roncea afirmă că a descoperit autorii stirilor false despre Valea Uzulu. Este vorba de două etnice maghiare Rita Palfi și Beatrix Asbóth.





„În afară de asta, Rita Palfi este și propagandistă pentru Autonomia "Ținutului Secuiesc" la vizită Papei în România. Aceasta este autoare articolului - Ținutul Secuiesc îl așteaptă pe Papa, mai spune Roncea.

„Euronews English & Euronews en français continuă să dezinformeze publicul european și internațional cu privire la incidentele de la ValeaUzului. Editorii postului care se pretinde un etalon al știrilor europene, au corectat țară unde e Valea Uzului. Inițial o plasasera în... Ungaria. Și pentru această "corectură" de amploare (dată de 1917) a fost nevoie de intervenția a încă 2 (doi) editori - Rita Palfi & Beatrix Asbóth - în fapt autoarele reale ale știrii, ascunse în prima versiune a articolului! Cât profesionalism! L-am întrebat azi noapte pe semnatarul inițial al știrii, tânărul Shafi Musaddique, dacă el este și autorul acesteia, pentru simplul motiv că stilul relatării nu corespundea deloc cu articolele lui trecute. Omul e la Lyon.

În realitate, după cum răzbate și din articol, știrea a fost scrisă la Budapesta ("Attila Korodi, a Romanian MP of Hungarian origin, was at the scene and told Euronews' Budapest bureau..."). Pe Shafi l-au pus la "oha", că să dea bine cu numele lui. Autoarea "știrii" este o rezidență a Ungariei, corespondență Euronews la Budapesta, Beatrix Asbóth, absolventă Pázmány Péter Katolikus Egyetem din Budapesta (1998 - 2004). "Jurnalistă" a fost și la Sumuleu la vizită Papei deci nu se poate spune că nu știe cam pe unde vine Transilvania sau Valea Uzului, că să o plaseze pe cea din urmă în Ungaria. Sau asta a învățat la Colegiul catolic maghiar unde a studiat șase ani? E, coresponda ei de la sediul Euronews din Lyon, editor de web, este - cum altfel? - și ea, tot... maghiară. Pe numele ei Pálfi Rita. Coordonatele lor le gășiți în comentarii la această captura. Deci despre ce vorbim aici? Despre o propagandă agresivă și dezinformare clasică maghiară sub steagul străîn și "imparțial", total "obiectiv" și "luptător" cu "fakenews"-ul la drumul mare - #Euronews! Chestiunea incitarilor de la Valea Uzului este parte a unei operațiuni de amploare lansate de Budapesta în vederea contestării Tratatului de la Trianon, de la a cărui semnare se împlinesc 100 de ani în 2020. Agenții Budapestei, după cum vedem, sunt bine implantați. Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, România ce face? E în week-end? N-are telefonul Euronews, deși am avut acolo nu știu câți români, inclusiv în conducere? Sau n-au lucrat pentru România?", a scris Victor Roncea într-o postare pe Facebook.

Actor celebru, IN COMA! A suferit un atac de cord SEVER! Anuntul familiei...

Pagina 1 din 1