Autoarea Harry Potter, amenințată cu moartea pe Twitter. „Nu te teme, tu urmezi”

J.K. Rowling a condamnat, pe Twitter, atacul asupra lui Salman Rushdie. Autorul a fost înjunghiat în timpul unui eveniment public din statul New York. Scriitoarea britanică J.K. Rowling, cea care a creat celebra serie Harry Potter, a primit la rândul ei o amenințare cu moartea, chiar pe rețeaua de socializare.

„Nu te teme, tu urmezi”, i-a transmis un utilizator al rețelei Twitter, cu numele Meer Asif Aziz, drept răspuns la mesajul ei legat de incidentul cu Salman Rushdie. Potrivit profilului de Twitter al bărbatului, el ar fi student și activist politic din Karachi, Pakistan. Cel care a făcut amenințarea și-a șters între timp mesajul, însă J.K. Rowling a făcut o captură de ecran, iar situația a ajuns în atenția poliției.

Pakistan una dintre țările unde cartea „Versetele satanice” a lui Salman Rushdie a fost considerată o blasfemie la adresa islamului. Astfel, lucrarea a fost interzisă. Salman Rushdie a fost înjunghiat de mai multe ori, vineri, 12 august. A fost un eveniment care a indignat Occidentul, dar care a fost salutat de extremiştii din Iran Și Pakistan.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022