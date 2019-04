Şocant. Austriacul care s-a spânzurat la Buzău îşi anunţase moartea. Soţia face primele declaraţii

Rudolf Heinz, austriacul care şi-a pus capăt zilelor spânzurându-se la un pod din Buzău era un cunoscut om de afaceri. Gestul incredibil pe care l-a făcut duminică a îngrozit pe toţi cei care l-au cunoscut. Din informaţiile anchetatorilor reiese că austriacul îşi premeditase moartea.





Duminică seară, după o ceartă cu viitoarea lui soție, austriacul în vârstă de 48 de ani a plecat de acasă. Din declaraţiile Gianinei reiese că cearta a survenit după ce Rudolf ar fi vrut să facă amor cu Gianina, iar aceasta l-a refuzat, potrivit cancan.ro

„După ce a avut o fată cu prima soţie, are 23 de ani acum, Rudolf a făcut vasectomie, dar în urmă cu trei săptămâni a mers la o clinică din Germania pentru a face operaţia inversă, ca să avem copii. Duminică el a vrut să facem dragoste, dar l-am refuzat. I-am spus că e încă devreme, că e periculos, că n-a trecut perioada prescrisă de medic. Din cauza asta s-a supărat. (…) Pentru el, era o dramă că eu fumam.

Mă implora să mă las de ţigări, deoarece era convins c-o să mor şi eu de cancer. I-am promis că mă las, dar că n-o pot face dintr-o dată. Duminică seară m-a văzut fumând şi a făcut o criză. Devenise foarte nervos. A doua zi am vorbit pe cameră pe WhatsApp. Mi-a spus că vrea să se sinucidă şi am zis că doar ameninţă aşa, ca să fie mai convingător. Nu-mi vine să cred că a putut face aşa ceva”, a spus Geanina, soţia austriacului Rudolf Heinz.

Cadavrul a fost văzut de un muncitor de la un garaj auto din apropierea podului şi a dat telefon la 112.

