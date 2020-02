Din fericire nimeni nu a fost rănit, ocupanții liftului alegându-se doar cu o spaimă pe cinste.

„Ne-am speriat, au intervenit prompt și după 15 minute am fost scoși. Am picat de la etajul 1 până sub în casa liftului. Bine că nu am picat de pe la etajul 3 ca acum ne mâncau coliva”, a declarat, bine dispus, la RomâniaTV, viceprimarul Bădulescu.

Te-ar putea interesa și: