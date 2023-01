AUR caută aliați pentru alegerile din 2024. A fost semnat primul protocol de colaborare. George Simion: Vor veni şi alte formaţiuni politice

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a semnat la Iași un protocol de colaborare cu Partidul Alianța Național Țărănistă și Partidul Republican. Noua alianță politică și-a stabilit deja și primul obiectiv major: câștigarea alegerilor din 2024.

Noi alianțe

Lideul AUR George Simion a spus că acestei alianțe i se vor alătura, în următorul an, și alte formațiuni politice. El le recomandă anumitor politicieni care împărtășesc aceleași idei ca și memebri partidului pe care îl conduce să renunțe la orgolii și să se alăture AUR.

„Le mulţumesc domnilor preşedinţi Radu Ghidău şi Marian Cucşa pentru că vin alături de noi, pentru că renunţă la orgolii. Sunt zeci de partide care spun că ne calcă pe urme, dar e greu să renunţi la orgolii şi să te aduni sub un nume ca AUR, să te aduni sub altă siglă electorală. Vor veni alături de noi şi alte formaţiuni politice. Am zis, o spun şi acum şi o voi spune: AUR face alianţă doar cu românii! Şi prin asta înseamnă că alături de noi sunt bineveniţi ţărănişti, oameni care luptă pentru idei, creştin-democraţi, oameni care împărtăşesc valorile noastre, români din toată România”, a spus preşedintele AUR, George Simion.

Unirea, cuvântul de ordine

Preşedintele Partidului Republican, Marian Cucşa a spus în faţa delegaţilor prezenţi la conferinţa de la Iaşi, că „este datoria celor trei partide să fie unite şi să dea o speranţă generaţiei viitoare”.

Preşedintele Partidului Alianţa Naţional Ţărănistă, Radu Ghidău susține că această alianță are șanse să câștige alegerile din 2024.

„Orice om normal trebuie să îşi iubească ţara şi trebuie să îşi dorească pentru ţara sa să meargă înainte. Cum obţinem acest lucru? Prin unire! Doar dacă toţi cei care gândim la fel vom fi împreună vom putea să câştigăm, să fim o forţă şi să fim aceeaşi voce care spune: Punct, noi nu ne mai dorim aşa ceva! Pentru mine, unirea face puterea, iar 2024 este piatra de încercare a acestei uniri!”, a spus Radu Ghidău, potrivit Mediafax.