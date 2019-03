Legături cu Regimul Ceaușescu. Augustin Lazăr a persecutat un cunoscut deținut politic. Detaliile explozive au declanșat o anchetă de proporții

Șeful Comisiei de liberări condiționate a Penitenciarului Aiud din anii 1980, Augustin Lazăr, a refuzat de două ori eliberarea din penitenciar a dizidentului anticomunist Iulius Filip, motivând că acesta a continuat acțiunile subversive împotriva regimului Ceaușescu, potrivit luju.ro





Șeful Comisiei de liberări condiționate a Penitenciarului Aiud din anii 1980, Augustin Lazăr, a refuzat de două ori eliberarea din penitenciar a dizidentului anticomunist Iulius Filip, motivând că acesta a continuat acțiunile subversive împotriva regimului Ceaușescu, potrivit luju.ro

Coincidența acestui caz constă în numele procurorului de caz, identic cu cel al actualului procuror general Augustin Lazăr.

Dar coincidențele nu se opresc aici. Cazul se petrece la Penitenciarul Aiud din județul Alba, același județ din care provine și procurorul general al României.

„Sa fie procurorul Augustin Lazar care l-a tinut in puscarie pe dizidentul Iulius Filip acelasi cu actualul Procuror General al Romaniei Augustin Lazar? Nu stim. Tocmai de accea, Lumea Justitiei a trimis o solicitare oficiala catre Parchetul General prin care i-am cerut lui Augustin Lazar sa isi exprime un punct de vedere cu privire la implicarea sa in acest caz, astfel incat sa publicam si pozitia acestuia. Desi am indicat o ora pana la care pozitia Procurorului General sa ne fie transmisa, pentru a putea fi inclusa in articol, din pacate, pana la momentul publicarii materialului, nu am primit niciun raspuns din partea PICCJ. Vom prezenta punctul de vedere al lui Lazar in momentul in care acesta ni-l va trimite.”, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

Iulius Filip a fost anchetat și arestat în mai multe rânduri după ce în anii 1980 i-a trimis un pamflet lui Nicolae Ceaușescu și și-a exprimat sprijinul pentru mișcarea anticomunistă poloneză „Solidaritatea”. El a fost închis în repetate rânduri în beciurile Securității, la Penitenciarul Rahova și internat la secția boli mintale a spitalului închisorii Jilava.

A sfârșit prin a fi condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare pentru „propaganda împotriva orânduirii socialiste”.

