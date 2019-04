Ce s-a întâmplat cu dosarul lui Augustin Lazăr. Curtea de Apel Alba Iulia a decis. News alert

Dosarul lui Augustin Lazăr a fost amânat, marți, de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia din lipsă de procedură cu unul dintre intervenienţii în dosar, pentru data de 23 aprilie. În această speță este judecată cauza în care procurorul general, Augustin Lazăr, solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie. Aceasă acţiune a fost demarată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în octombrie anul trecut.





Purtătorul de cuvânt al instanţei, Cosmin Muntean, a declarat presei că „La termenul de judecată de astăzi (marţi - n.r.), CA Alba Iulia a constatat că, în cauză, procedura de citare cu unul din cei trei intervenienţi nu s-a îndeplinit, prin urmare, cauza fiind în stare de amânare, a stabilit un nou termen de judecată, pentru data de 23 aprilie. Până la acel termen se vor relua toate măsurile procedurale ca citarea să se realizeze”.

Avocatul care-l reprezintă pe Augustin Lazăr a confirmat presei că intervenientul în cauză, Emilian Stanciu, este profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, un cunoscut criminalist.

„A fost o lipsă de procedură cu unul dintre intervenienţi şi s-a acordat un nou termen, pentru a fi citat, pentru că asta este ordinea procedurii”, a explicat Ovidiu Podaru. El a adăugat că nu-l cunoaşte personal pe Stanciu, dar poate să confirme că este vorba de un cadru didactic al Universităţii Bucureşti. „Pot să vă confirm, dânsul este”, a spus avocatul lui Lazăr.

Podaru a mai punctate că în dosar au fost formulate, până acum, trei cereri de intervenţie. „Fiecare a încercat să sprijine, într-un fel sau altul, din motive diverse apărarea uneia sau alteia dintre părţi. Două sunt pentru reclamant, una este pentru pârât. Fiecare şi-a argumentat, pe, nu ştiu, 7-10 pagini, o poziţie în sensul în care sprijină pe domnul procuror general sau pe ministrul justiţiei”, a detaliat avocatul Ovidiu Podaru.

În urmă cu două săptămâni, completul de judecată a amânat cauza, având în vedere necesitatea dezbaterii a trei cereri de intervenţie accesorie formulate de Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi două persoane fizice - Emilian Stanciu şi Pompiliu Gheorghe Stan. Instanţa a dispus citarea intervenienţilor în vederea discutării la următorul termen de judecată, din 2 aprilie, a admisibilităţii cererilor lor de intervenţie formulate în interesul părţilor din dosar.

Pe 2 noiembrie 2018, procurorul general a depus la CA Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie demarată, în octombrie, de ministrul Justiţiei. Auiafgustin Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.

Instanţa a stabilit însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest caz, opinând că procesul trebuie judecat la CA Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. Ulterior, pe 12 decembrie 2018, CA Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţa de a judeca procesul şi a trimis dosarul înapoi la CA Alba Iulia.

Conform procedurii, în cazul deciziilor contradictorii ale instanţelor de acelaşi grad, instanţa superioară - în acest caz ÎCCJ - a trebuit să rezolve conflictul de competenţă. La sfârşitul lunii ianuarie, ICCJ a stabilit că instanţa competentă să judece dosarul în care procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie este CA Alba Iulia, scrie Agerpres.

