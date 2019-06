Prigonitorul deținuților politici, prezent la beatificarea celor șapte episcopi martiri anti-comuniști

La slujba de beatificare a celor șapte episcopi greco-catolici martiri oficiată de Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj a participat și fostul Procuror General al României Augustin Lazăr. Acesta a fost dovedit ca persecutor al deținuților politici.





Augustin Lazăr a stat în spatele Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu, iar fotografia a fost postată într-un grupaj pe pagina de Facebook a familiei regale.

Potrivit documentelor oficiale din arhiva CNSAS la mijlocul anilor 80, procurorul Augustin Lazăr a refuzat, în două rânduri, Iulius Filip, deținut în Penitenciarul Aiud.

În apărarea sa, Augustin Lazăr a invocat inițial memoria slabă, apoi faptul că acea comisie prezidată la Aiud nu făcea decât să consemneze îndeplinirea unor condiții de formă. În perioada 1982-1989, am îndeplinit funcţia de procuror stagiar cum este şi în zilele noastre, respectiv procuror criminalist la procuratura locală Alba Iulia fără a exercita niciun fel de funcţie de conducere. Am auzit în presă afirmaţii tendenţioase, ce carieră mare am făcut eu la funcţii de conducere, nici o funcţie de conducere”, declara în lunsa aprilie Augustin Lazăr. Care, pentru faptele făcute de el, nu a prezentat scuze în nume personal. „În calitate de conducător al Ministerului Public, doresc să prezint scuze instituționale pentru unele practici discutabile de dinainte de 1989, instituite prin lege, dar caracterizate printr-o componentă etică deficitară”, a afirmat Lazăr.

Papa Francisc a beatificat, duminică, şapte episcopi greco-catolici români: Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu.

Toți au fost torturați în cele mai sinistre închisori comuniste: Gherla, Dej, Pitești. Unii au murit în închisoare, alții la spital ca urmare a unor afecțiuni netrate pe timpul detenției.

