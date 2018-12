OBLIGAȚI să IASĂ din JOC! Efecte DEVASTATOARE ale OUG. O companie URIAȘĂ părăsește România

Cel mai mare turneu de poker, programat pentru începutul anului viitor, a fost anulat din cauza „taxei pe lăcomie” susțin organizatorii. Evenimenul 888Live este un turneu de poker live la care și-au anunțat participarea peste 1000 de jucători din 30 de țări. Hotelul Intercontinental București era deja rezervat în proporție de 100% de participanți.





Președintele Asociației Organizatorilor de Cazino din România și CEO-ul Pokerfest România, Sorin Constantinescu a declarat pentru siteul de pariuri sportive gnttips.ro că acesta este un semn că va urma și retragerea de pe piață. “888 Holdings tocmai a anunțat anularea turneului de poker live programat pentru prima parte a anului 2019 în România, ceea ce este un semnal clar că pregătesc retragerea de pe piața romîneasca începand cu 1 ianuarie 2019. Noile taxe impuse de statul român pur și simplu vor duce la faliment. Taxele pentru 2018, care trebuiesc plătite odata cu intrarea în vigoare a ordonanței, vor depăși cu mult profitul obținut în România”, a declarat Constantinescu.

Într-un articol apărut în pokernews este citată o comunicare oficială între companie si Pokerfest: “Draga domnule Sorin, in urma noilor reglementari fiscale emise de guvernul roman, managementul 888 a decis sa opreasca orice activitati de marketing in Romania pana la noi indicatii. Aceasta decizie ne forteaza sa anulam evenimentul 888Live ce urma sa aiba loc in Bucuresti intre 4 si 10 martie 2019.”

Taxa pe care trebuie să o plătească organizatorii jocurilor de noroc până în 25 februarie are ca bază de impozitare taxele plătite în 2018 și există situații în care taxele depășesc și de 3 ori profitul obținut.

Astfel, unul dintre cei mai mari operatori din piata, prezent in mediul online dar si offline, ar avea de platit conform noii taxe, doar din incasarile online, nu mai putin de 30 milioane euro, asta in conditiile in care profitul total al companiei in anul 2018 este estimat la 12 milioane euro.

Un alt brand, care este prezent exclusiv pe piata online, ar trebui sa plateasca aproximativ 18 milioane euro, desi profitul obtinut in Romania se ridica undeva la 6.5 mil euro.

Daca se vor retrage de pe piață până la 1 ianuarie 2019, operatorii nu vor mai plăti retroactiv, ci pierd doar garanția depusă pentru licențiere.

Sorin Constantinescu spune că dacă aceștia pleacă din România, nu vor mai fi jocuri legale de noroc.

