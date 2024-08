Sport Atleta Alina Rotaru-Kotmann și secunda care era să-i spulbere visul







Și în acest an revista Capital a realizat Top 100 Femei de Succes. Din cadrul acestuia nu putea lipsi categoria „Sport”. Nominalizată la aceasta a fost și atleta Alina Rotaru-Kotmann.

Anul 2023 a fost unul extrem de bun pentru Alina Rotaru-Kotmann. La Campionatul Mondial din Budapesta a reușit să cucerească medalia de bronz chiar cu ultima săritură de 6,88 de metri.

Alina Rotaru-Kotmann a mers la Jocurile Olimpice

Tot atunci a realizat și baremul de participare la Jocurile Olimpice din această vară de la Paris. Alina Rotaru-Kotmann a transmis pentru revista Capital că în 2024 toată pregătirea s-a axat pentru competiția din Franța, celelalte concursuri fiind de pregătire și de perfecționare a săriturii.

Drumul către succes nu este unul lin, iar obstacolele pot apărea oricând. Atleta româncă a declarat faptul că cea mai mare provocare a fost înainte cu aproximativ 3 săptămâni de Jocurile Olimpice din Tokyo. Chiar la primul antrenament, la un exercițiu de încălzire, aceasta s-a accidentat la gamba stângă. „Acel moment a fost de groază pentru că am crezut că visul meu olimpic în acea secundă s-a terminat. COSR și FRA au fost alături de mine și m-au susținut moral. Mi-au dat șansa să merg să particip la JO, chiar dacă nu eram 100% siguri că voi putea concura”, a transmis Alina pentru revista Capital.

„A sărit” spre iubire

Aceasta a reușit să se recupereze, însă în tot acest timp nu s-a putut antrena specific competiției. Regulile fiind foarte stricte la Tokyo, la Jocurile Olimpice, ea a reușit să intre cu doar 5 zile înainte de ziua de concurs în satul olimpic. „După 2 RMN-uri, am primit și vestea buna că accidentarea arată ok, dar totuși există riscul că mă pot accidenta mai tare. Am sărit foarte bine, ținând cont că nu credeam că voi reuși să particip”, a povestit Alina.

Sportul unește, iar acest lucru a fost simțit și de atleta româncă care și-a întâlnit soțul, Max, într-o sală de atletism din Stuttgart, fiind și el tot săritor în lungime. „Pe plan personal cea mai mare realizare este familia. Soțul meu, Max Kottmann, și el sportiv , acum urmează să devină profesor de istorie și economie la gimnaziu. El este alături de mine și mă susține în tot ceea ce fac. Pe Max l-am cunoscut în sala de atletism din Stuttgart și el tot săritor în lungime. Are un record personal de 7.79m.”

Alina Rotaru-Kotmann a spus că nu există o rețetă pentru a ajunge o femeie de succes, mai ales că acest lucru se realizează în timp și implică un cumul de factori.