Mulți angajați ai Facebook sunt profund nemulțumiți de atitudinea pe care a avut-o fondatorul Mark Zuckerberg față de Donald Trump, președintele SUA. Șeful de la Casa Albă a transmis un mesaj care incita la violență și a fost cenzurat de Twitter. Angajații de la Facebook sunt nemulțumiți pentru că Zuckerberg n-a avut reacție și a lăsat netaxat mesajul lui Trump, conform theguardian.com.

„Acordarea unei platforme pentru a incita violența și a răspândi dezinformarea este inacceptabilă, indiferent despre cine este vorba. Nu sunt de acord cu poziția lui Mark și voi face tot ce este posibil ca să schimb asta”, a spus Andrew Crow, șeful departamentului de proiectare a dispozitivului Portal Facebook.

„Nu știu ce să fac, dar știu că a face nimic nu este acceptabil. Sunt un angajat al FB care nu este în totalitate de acord cu decizia lui Mark de a nu face nimic în privința postărilor recente ale lui Trump, care incită clar la violență. Nu sunt singur în interiorul FB. Nu există o poziție neutră cu privire la rasism”, a scris pe Twitter și Jason Stirman, membru al echipei de cercetare și dezvoltare a companiei și fostul director executiv al aplicației Lucid.

Mark Zuckerberg afirmase că declarația lui Trump nu i se pare a incita la violență.

„Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, scrisese președintele SUA.



„Nu sunt de acord cu modul în care președintele a vorbit despre acest lucru, dar cred că oamenii ar trebui să poată vedea asta singuri, deoarece în cele din urmă răspunderea pentru cei aflați în funcții de putere nu se poate întâmpla decât atunci când discursul lor este exprimat liber”, opinase Zuckerberg.