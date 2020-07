Ministrul Sănătății Nelu Tătaru și secretarul de stat Raed Arafat au prezentat, luni, cele mai importante detalii din noua Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Raed Arafat a precizat că proiectul de lege privind carantina aprobat în Guvern va putea fi aplicat şi în alte situaţii de risc epidemiologic, nu doar cu referire la Covid-19.

Amenzile sunt uriaşe pentru românii care nu respectă carnatina sau izolarea

Guvernul a aprobat, luni, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Proiectul de lege privind carantina şi izolarea prevede amenzi care pleacă de la 500 de lei, dar pot ajunge până la 20.000 de lei.

Persoanele diagnosticate pozitiv sau cu simptome de coronavirus care nu respectă izolarea sau carantina în spaţiile special amenajate de autorităţi pot primi amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 20.000 lei.

Câteva date din noua lege

„Nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (1), (2) si (4) de către persoanele carantinate constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 5.000 lei pana la 10.000 lei.

(2) Nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (3) de către persoanele fizice si juridice care deţin cu orice titlu sau manipulează bunurile constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, (3) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (3) se poate dispune si măsura complementara de confiscare a bunurilor.

(4) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (5) de către persoanele izolate in unitatea sanitara sau in locaţiile in care personalul unităţilor sanitare desfăşoară activitate medicala specifica constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 10.000 lei la 20.000 lei in măsura in care fapta nu este săvârşită astfel încât sa constituie infracţiunea prevăzută la art. 352 – Cod penal privind zădărnicirea combaterii bolilor”, se arată în proiectul de lege aprobat de Guvern.