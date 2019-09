Studiul OMM a fost publicat chiar înaintea summit-ului ONU dedicat acestui subiect, informează BBC.

Conform datelor OMM, perioada cuprinsă între anii 2014 și 2019 a fost cea mai caldă de când se fac măsurători meteorologice.

De asemenea, nivelul oceanelor s-a aflat în continuă creștere, iar emisiile de dioxid de carbon au atins valori record, în această perioadă, conform studiului.

Din 1850 și până în prezent, temperatura, la nivel global, a crescut cu 1,1 grade. Doar între 2011 și 2015 creșterea a fost de 0,2 grade, rezultat direct al emisiilor de carbon în atmosferă, se arată în raportul OMM.

Dar cele mai îngrijorătoare date sunt cele legate de creșterea nivelului oceanelor: media, din 1993 și până în prezent este de 3,2 milimetri pe an. Dar, între 2014 și 2019, creșterea a fost de 5 mm pe an, iar între 2007-2016 media a fost de 4 mm pe an.

