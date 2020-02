”Începând cu 1 februarie 2020, intră în vigoare O.U.G. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto. Transportul alternativ se poate realiza doar prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autoturismele trebuie să deţină autorizaţie pentru transportul alternativ, iar şoferul un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Până la această dată, persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni ce intră sub incidenţa acestei ordonanţe au beneficiat de o perioadă de tranziţie pentru punerea în acord cu noile prevederi legale”, se arată într-un comunicat al IGPR.

Care sunt noutățile? Şoferii care efectuează transport alternativ trebuie să aibă cel puţin 21 de ani, să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere (se eliberează la Autoritatea Rutieră Română) şi să deţină permis de conducere categoria B de cel puţin doi ani.

În plus, trebuie să aibă cazierul curat, aviz medical şi psihologic, să nu-i fi fost suspendat permisul în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive şi să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Autoturismele utilizate la transportul alternativ trebuie să îndeplinească și ele mai multe condiţii: să aibă maximum cinci locuri, inclusiv locul conducătorului auto; să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare şase luni; să deţină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

”Atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia rutieră, şi următoarele documente: asigurarea de răspundere civilă auto; asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora; ecusonul de transport alternativ; copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ”, se menţionează în comunicatul IGPR.

Șoferii mai trebuie să știe că, în conformitate cu noile reglementări, pot fi oprițși în trafic și verificați de reprezentanți ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Poliţiei Rutiere, Autoritățoo Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai inspectoratelor teritoriale de muncă.

