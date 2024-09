International Atentat terorist antisemit, dejucat la New York







Autoritățile din Statele Unite au anunțat vineri că au dejucat un complot terorist major planificat împotriva comunității evreiești din New York. Un tânăr pakistanez de 20 de ani, Muhammad Shahzeb Khan, cunoscut și sub numele de Shazeb Jadoon, a fost arestat pe 4 septembrie în Canada, la cererea procuraturii federale din Manhattan. Acesta intenționa să comită un atac în luna octombrie, în numele grupării teroriste Stat Islamic (ISIS).

Era vizat de atac terorist un centru evreiesc din Brooklyn

Khan a încercat să pătrundă în Statele Unite pentru a ataca un centru evreiesc din Brooklyn, folosind arme automate și semi-automate, având ca scop masacrarea unui număr cât mai mare de persoane.

Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a confirmat că tânărul plănuia să acționeze fie la data de 7 octombrie, la un an după atacul din 2023 comis de Hamas asupra Israelului, fie la 11 octombrie, care este sărbătoarea evreiască de Yom Kippur, transmite Fox5 New York.

În conversațiile cu doi ofițeri sub acoperire de aplicare a legii, teroristul a spus că încearcă să înființeze o „celulă reală” a ISIS pentru a desfășura atacuri împotriva „comunitățilorr evreiești” din America. Khan a spus că el și un alt susținător al ISIS din SUA trebuie să obțină puști de asalt, muniție și alte materiale explozibile, potrivit Departamentului de Justiție.

Khan s-ar fi lăudat că orașul New York era ținta „perfectă” deoarece are o populație mare de evrei și le-a oferit agenților sub acoperire planuri detaliate ale atacului intenționat. El a spus că planul ar putea duce la „cel mai mare atac de pe teritoriul SUA de la 11 septembrie”.

Khan distribuia propagandă ISIS

FBI, care îl supraveghea pe suspect încă din noiembrie 2023, a descoperit că acesta distribuia propagandă ISIS și comunica prin canale criptate pentru a-și planifica atacul. Directorul FBI, Christopher Wray, a subliniat că Khan era decis să ucidă membri ai comunității evreiești din Statele Unite, făcând referire la motivația sa de a sprijini ISIS.

Colaborarea dintre autoritățile americane și cele canadiene a fost esențială în capturarea rapidă a suspectului. Merrick Garland a exprimat recunoștința față de partenerii canadieni pentru cooperarea promptă și eficientă în arestarea lui Khan, prevenind astfel o tragedie de proporții. Procurorul general al SUA a declarat: „Comunitățile evreiești – ca toate comunitățile din această țară – nu ar trebui să se teamă că vor fi vizate de un terorist alimentat de ură."