Atacuri masive asupra Ucrainei și asupra Kievului. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, iar un depozit de alimente a fost distrus

Potrivit oficialilor ucraineni, cel puțin cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Kievului. De asemenea, rachetele rusești au provocat incendierea unui depozit de produse alimentare în orașul Odesa, aflat la Marea Neagră, dar s-au auzit explozii în alte câteva regiuni din Ucraina.

În contextul pregătirilor pentru parada de Ziua Victoriei de marți, noile atacuri au loc în Ucraina. Această aniversare reprezintă un moment important pentru președintele Vladimir Putin, care a invocat spiritul armatei sovietice ce a învins forțele germane naziste, pentru a declara că Rusia va triumfa împotriva unei Ucraine presupuse a fi „în ghearele unei noi încarnări a nazismului”.

De asemenea, conform declarațiilor generalului ucrainean responsabil cu apărarea orașului Bahmut, Rusia a intensificat bombardamentele în speranța de a cuceri orașul până marți. Această acțiune a fost întreprinsă în contextul în care grupul de mercenari Wagner al Rusiei părea să fi renunțat la planurile inițiale de retragere din zonă.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că trei persoane au fost rănite în explozii în cartierul Solomyanskyi din Kiev, în timp ce alte două au fost rănite când resturi de drone au căzut în cartierul Sviatoshyn, ambele situându-se la vest de centrul capitalei. În total, până acum sunt cinci răniți.

În plus, administrația militară de la Kiev a precizat că resturile de drone au căzut pe o pistă a aeroportului Zhuliany, unul dintre cele două aeroporturi de pasageri din capitala ucraineană, fără a provoca incendii.

#Drone shot down in #Kyiv amid early morning attack by Russians 🚀💥 pic.twitter.com/cSXFdMlkgF

— Oleks Taran (@ollleks) May 8, 2023