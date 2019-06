Atac mișelesc! Primarul din Giurgiu a fost atacat de ”ţânţari foarte duri”. De unde vin hoardele de mutanți

Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că ar trebui să se facă un proiect naţional de combatere a ţânţarilor pentru că aceştia au suferit mutaţii genetice şi nu mai mor în urma tratamentelor de dezinsecţie, ci, mai mult, atacă şi în timpul zilei şi fac răni la propriu.





În municipiul Giurgiu ne confruntăm cu atacul ţânţarilor, am făcut şi dezinsecţie aeriană şi terestră, dar au tot fost ploi şi au spălat substanţele. Totodată, folosim aceleaşi substanţe de trei ani şi văd că încet-încet nu-şi mai fac efectul. Observăm şi noi că ţânţarii nu mai sunt ce erau înainte. Acum le dai cu substanţe şi parcă se înviorează. Deja ne confruntăm cu altă categorie de ţânţari, unii tigraţi, foarte duri, lasă răni foarte proeminente. Duminică am stat şi eu la piscină şi, pe căldura aia mare, m-au înţepat şi am şi acum o vânătaie, rană”, a declarat Nicolae Barbu.

El spune că ar trebui să se facă un proiect naţional de combatere a ţânţarilor şi un studiu pentru a stabili ce substanţe de dezinsecţie sunt cele mai bune.

“A tot plouat, a fost apa mare şi în zona din vecinătatea Dunării sunt maternităţi de ţânţari, se produc ţânţari pe bandă rulantă. Până când de-a lungul Dunării nu gândim un proiect naţional de combatere a ţânţarilor, nu vom reuşi niciodată să-i stârpim. Primăria Giurgiu a făcut dezinsecţie, am mers şi la Dunăre pe bucata noastră, dar credeţi că ţânţarii nu mai intră în oraş dacă nu au buletin de Giurgiu !? (...) Eu zic ca la nivel naţional, mai ales că sunt fonduri europene pentru cercetare, să fie luată în serios această problemă şi să se facă studii pentru că s-au produs mutaţii genetice asupra ţânţarilor, nu vreau să îmi dau cu părerea că nu sunt de specialitate, dar cu toţii observăm că nu mai sunt ţânţarii pe care îi ştiam, sunt foarte agresivi, foarte duri şi nu îşi mai fac efectul substanţele pe care le folosim. Spunea cineva că dăm cu apă chioară. Păi, tâmpit aş fi să cheltui 30 de mii de euro pe avion ca să dau cu apă chioară!? După ce ai dat cu substanţe vezi că sunt chiauni, dar nu mor. E o problemă şi nu e numai la Giurgiu”, a încheiat Nicolae Barbu.

El a mai spus că anual dezinsecţia în municipiul Giurgiu costă aproximativ 70 de mii de euro şi în acest an au mai fost planificate suplimentar două dezinsecţii aeriene în lunile iulie şi august în încercarea de a mai reduce numărul acestor insecte.

GATA! Noua LEGE A PENSIILOR! Ce prevede si cine ia mai multi bani

Pagina 1 din 1