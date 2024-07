Atac cu drone în centrul Tel Aviv. Un mort și mai mulți răniți lângă Ambasada SUA

Israel. Centrul orașului Tel Aviv, situat la scurtă distanță de sediul Ambasadei SUA, a fost lovit de un atac cu drone. În urma incidentului, o persoană a murit și mai multe altele au fost rănite.

Rebelii Houthi au revendicat atacul. Armata israeliană a anunțat că evaluează explozia și că va amplifica patrulele aeriene în urma incidentului, care, potrivit cercetărilor preliminare, a fost cauzat de „un obiect aerian”.

Deocamdată, nu este clar cum a reușit atacul să evite apărarea aeriană a Israelului sau ce măsuri va lua Israelul ca răspuns.

Cel puțin zece persoane au fost grav rănite în urma atacului.

Primarul din Tel Aviv, Ron Huldai, a identificat atacul ca fiind efectuat cu drone într-un mesaj postat pe platforma X, deși armata israeliană nu a confirmat încă detaliile exacte ale incidentului.

Rebelii Houthi din Yemen au lansat în mod repetat drone și rachete către Israel pe parcursul războiului de nouă luni, în sprijinul Hamas.

Până vineri, toate aceste atacuri au fost interceptate fie de Israel, fie de aliații săi occidentali cu forțe aflate în regiune.

It has been confirmed that tonight's explosion in Tel Aviv was from a drone attack targeting the US Consulate (the Embassy is in Jerusalem). In the first video, you can hear the sound of an engine before the explosion. The white building on the left is the Consulate.

Atacul din Tel Aviv a survenit la câteva ore după ce armata israeliană a anunțat că unul dintre raidurile sale aeriene a eliminat un comandant Hezbollah și alți militanți în sudul Libanului.

Până în prezent, Israelul nu a lansat atacuri împotriva rebelilor Houthi, delegând aceste acțiuni aliaților săi, în timp ce își concentrează eforturile pe conflictul din Gaza și pe luptele continue cu grupul militant Hezbollah din Liban, potrivit apnews.com.

#BREAKING – #Israel: #Houthis launched a series of UAVs towards Tel Aviv, causing the death of 1, injuring 8 others in the vicinity of the US Embassy without causing an air raid alert.

The UAV infiltrated from the sea side of #TelAviv. pic.twitter.com/2zfQlvBU30

— End Time Report (@ETReport_) July 19, 2024