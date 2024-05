Atac armat în Germania. Un bărbat a rănit trei persoane la un eveniment politic

Atac armat în Germania, în orașul Mannheim, la un eveniment al unei organizații politice de dreapta. Un bărbat înarmat cu un cuțit a rănit trei persoane înainte să fie împușcat de forțele de ordine.

Un bărbat înarmat, posibil activist islamist a atacat cu un cuțit mai multe persoane la un eveniment politic. Trei persoane au fost rănite, înainte ca poliția să intervină și să-l împuște pe agresor.

Conform primelor informații, printre persoanele rănite în timpul agresiunii s-a numărat și un polițist. Ofițerii forțelor de ordine au folosit armele din dotare, în acest atac armat, împotriva agresorului. Bărbatul a fost rănit, însă nu mortal. El a fost reținut, iar conform polițiștilor nu mai există nici un pericol.

Atacul a avut loc în timpul unei demonstrații organizată de o formațiune de dreapta. Evenimentul s-a petrecut într-una din piețele centrale ale orașului Mannheim. Mai multe videoclipuri înregistrate la fața locului, arată intervenția oamenilor de ordine. Un polițist împușcă suspectul în timp ce presupusul agresor se lupta cu un alt bărbat.

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024