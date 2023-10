Atac armat în SUA. Autorul carnagiului, un bolnav mintal lăsat liber, a fost găsit mort

Guvernatorul Maine, Janet Mills, spune că suspectul căutat pentru cel mai recent atac armat din SUA, soldat cu uciderea a 18 persoane la o sală de bowling și la un bar, a fost găsit mort.

Robert Card era căutat în legătură cu împușcăturile de la Schemengees Bar and Grille și de la sala de bowling Just-In-Time Recreation din Lewiston.

Moartea sa a fost confirmată vineri seară. Robert Card era căutat de miercuri seara, iar pe numele său erau emise mai multe mandate de arestare pentru crimă.

Comisarul Departamentului pentru Siguranța Publică din Maine a declarat că autorul acestui atac armat a fost găsit vineri la ora 19:45, lângă râul Androscoggin din Lisbon. Se crede că Robert Card s-a împușcat, a declarat un oficial al legii pentru Associated Press, citată de Politico.

Un nou eșec major al sistemului de sănătate mintală

Robert Card, în vârstă de 40 de ani, din Bowdoin, Maine, era rezervist al armatei americane. Autorul celui mai recent atac armat din SUA a fost supus unei evaluări de sănătate mintală la mijlocul lunii iulie, după ce a început să se poarte ciudat în timpul antrenamentului, a declarat un oficial american pentru Associated Press.

Iar un buletin trimis poliției din toată țara, la scurt timp după acest atac armat, spunea că Robert Card a fost internat într-o unitate de sănătate mintală timp de două săptămâni, în vara trecută, după ce „a auzit voci și a amenințat că-și va împușca colegii” din baza militară.

Un oficial american a spus că Robert Card se antrena cu Batalionul 3 al rezervei armatei, Regimentul 304 Infanterie din West Point, New York, când comandanții au devenit îngrijorați pentru starea sa.

Poliția de stat l-a dus pe Robert Card la Spitalul Comunitar al Armatei „Keller”, din West Point, pentru evaluare, potrivit oficialului, care nu era autorizat să discute public informațiile și a vorbit cu The Associated Press sub condiția anonimatului. Dar, ca la multe dintre atacurile armate din SUA, acesta a fost ulterior lăsat în libertate, în ciuda stării sale mintale.

Membrii familiei Card le-au spus anchetatorilor federali că el a discutat recent despre faptul că aude voci. Când a fost spitalizat, în iulie, la New York, Robert Card le-a confirmat oficialilor militari că aude voci și a spus că vrea să facă rău altor soldați.

Un atac armat și o căutare lungă

Autoritățile au cercetat pădurile și sutele de acri de teren ale proprietăților deținute de familie Card, au trimis echipe de scufundări cu sonar pe fundul unui râu și au analizat un posibil bilet de sinucidere, vineri, în a doua zi a căutării lor intensive.

Vineri seară, la aproape 48 de ore de la acest atac armat, operațiunile de căutare s-au încheiat.

Poliția și alți ofițeri de ordine au fost văzuți vineri în mai multe zone din regiune. Scafandrii au căutat în apă, lângă un debarcader din Lisbon și la o fermă agricolă din același oraș.

O armă a fost găsită în mașina lui Robert Card, găsită la debarcader, iar agenții federali au testat-o pentru a stabili dacă a fost folosită la acest atac armat. Autoritățile au anunțat public că trăgătorul a folosit cel puțin o pușcă, dar nu au făcut publice alte detalii, nici nu au precizat modul în care suspectul a obținut arma de foc.

Biletul de sinucigaș

Autoritățile au găsit, joi, un bilet de sinucigaș la o casă asociată a familiei lui Robert Card, adresat fiului său, au spus oficialii. Ei au adăugat că biletul că nu a furnizat niciun motiv specific pentru acest atac armat.

De asemenea, autoritățile au recuperat telefonul mobil al lui Card, din aceeași casă, după o căutare mai complicată, deoarece autoritățile folosesc în mod obișnuit telefoanele pentru a urmări suspecții, au spus oficialii.

Agenții federali au efectuat, tot joi, mai multe percheziții la proprietăți asociate cu Robert Card, strângând o serie de articole, inclusiv electronice. Ei au analizat, de asemenea, informațiile financiare ale lui Robert Card și postările pe rețelele sociale, scrierile sale și istoricul de sănătate mintală, au spus aceștia.

Familia Card locuiește în Bowdoin de multe generații, au spus vecinii, iar diverși membri ai familiei dețin sute de acri de teren în zonă. Familia deținea și gaterul local, iar cu ani în urmă au donat terenul pentru o biserică locală.

„Acesta este terenul lui”, a spus Richard Goddard, care locuiește pe drumul unde a avut loc o căutare joi, despre suspect. „El știe fiecare margine în spatele căruia să se ascundă, fiecare desiș”.

Priveghi pentru victimele sângerosului atac armat

Numele și imaginile celor 16 bărbați și 2 femei care au murit au fost făcute publice, iar comisarul de stat pentru siguranță publică Mike Sauschuck a cerut un moment de reculegere la o conferință de presă. Vârstele victimelor acestui atac armat variau între 14 și 76 de ani.

Robert Card, care are pregătire pentru folosirea de arme de foc, a deschis focul la un bar și o sală de bowling miercuri, în Lewiston, al doilea oraș ca mărime din Maine.

Orașul a organizat un priveghi online, vineri seara, cu membri ai clerului local, rugăciune și muzică. Locuitorii și-au exprimat șocul și durerea în postările pe rețelele sociale, descriindu-se ca fiind furiosi, îndurerați, obosiți și cu inima frântă. Cei care priveau priveghhiul de acasă au fost îndemnați să aprindă lumânări.

Iar pe un afiș scria: „Am pierdut 2 oameni la care țineam cu adevărat și un prieten apropiat de familie care luptă în prezent pentru viața lui la ATI. Inima mea este zdrobită.”