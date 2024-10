Monden Astrologul Cristina Demetrescu s-a pregătit pentru o altă carieră. Motivul pentru care a ales acest drum







Cristina Demetrescu este cunoscută pentru cunoștințele ei în domeniul astrologiei. Puține persoane știu că aceasta s-a pregătit să urmeze o altă cale. Cu toate acestea, semnele Divinității au îndemnat-o să schimbe complet traiectoria.

Cristina Demetrescu a renunțat la cariera în contabilitate

Astrologul a vorbit despre începuturile sale în acest drum necunoscut pentru mulți oameni. Cristina Demetrescu a mărturisit că a renunțat la profesia de bază și a ales să își urmeze visul.

De altfel, totul ar fi pornit din copilăria ei, perioadă în care acest domeniu nu era privit cu ochi buni. Pentru a afla informații despre zodii, cunoscutul astrolog își lua notițe din puținele reviste ale vremii.

Fascinată de domeniu

Cristina Demetrescu a mărturisit că a primit anumite semne divine privind parcursul ei. Astrologul a descoperit acest domeniu fascinant în jurul vârstei de 13 ani.

Pe lângă faptul că citea toate pasajele legate de zodii își lua și notițe.

„Copiam niște detalii despre zodii (n.r la vârsta de 13 ani). Astrograma adevărată am deschis-o mult mai târziu, după ce am început să învăț. Deschideam horoscoape. Caietul respectiv încă îl mai am, este o agendă mică. Îmi notam câte ceva despre zodii Am pagini rupte din revistele de la vremea respectivă, care mai vorbeau despre așa ceva”, a povestit ea în podcastul Altceva cu Adrian Artene.

Cristina Demetrescu, despre modul în care astrele ne influențează viața

Pentru a se dedica complet acestui drum, astrologul a renunțat la cursurile de la ASE. După ani de studiu în domeniu, ea a adus în prim plan modul în care astrele ne influențează parcursul.

„Multe lucruri nu țin de noi, sunt lucruri care nu au întotdeauna o cauză, răspunsuri. Nu ai cum să te plictisești de lumea spirituală. În momentul în care intri pe ușa asta, nu mai ai cum să ieși. Este ceva acolo ce este mai presus decât noi. Mai mult de lucrurile pe care le notam când eram mică”, a mai spus ea.