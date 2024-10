International Aston Martin Goldfinger Edition: Bijuteria automobilistică inspirată de James Bond







Aston Martin a dezvăluit o ediție exclusivă, incredibil de rară, inspirată de faimoasa franciză James Bond. Este vorba despre modelul DB12 Goldfinger Edition, un automobil care reunește luxul, eleganța și performanța la un nivel excepțional, oferindu-le fanilor ocazia de a deține o parte din moștenirea legendarului spion britanic.

Caracteristici distincte: Lux și inovație

Ediție specială, limitată la doar 60 de unități, celebrează 60 de ani de parteneriat între Aston Martin și franciza James Bond, o colaborare care a început cu lansarea filmului Goldfinger în 1964. De atunci, Aston Martin a devenit sinonim cu sofisticarea, tehnologia de vârf și performanța auto, iar DB12 Goldfinger Edition continuă această tradiție.

Mașina este echipată cu un motor V8 Twin-Turbo de 4,0 litri, capabil să dezvolte 680 CP și un cuplu impresionant de 800 Nm. Această putere extraordinară asigură o experiență de conducere pe măsura unui agent secret, combinând viteza și manevrabilitatea cu rafinamentul suprem, arată ziarul britanic The Sun.

În ceea ce privește designul exterior, DB12 Goldfinger Edition impresionează prin atenția la detalii. Mașina este vopsită în nuanța Silver Birch, faimoasă datorită modelului DB5 din filmul Goldfinger. De asemenea, roțile de 21 de inchi au un finisaj diamantat, completând aspectul exclusivist. Pentru a adăuga un plus de personalizare, mașina are o insignă cromată "Q" pe aripă, făcând aluzie la divizia de personalizare Q by Aston Martin, responsabilă pentru crearea acestui model unic.

Un omagiu eroului britanic

Interiorul acestui model este o adevărată capodoperă a designului auto, inspirată de stilul vestimentar iconic al lui James Bond. Scaunele sunt îmbrăcate în piele de cea mai înaltă calitate, având un model de perforare în stil Prințul de Wales, un tribut adus clasicului costum Bond. Detaliile placate cu aur sunt omniprezente în habitaclu, inclusiv cadranul pentru modul de conducere și selectorul de viteze, elemente care aduc aminte de dispozitivului de urmărire auriu din filmul Goldfinger.

Ornamentele din fibră de carbon sunt decorate cu fibre de aur țesute, iar un mic detaliu pentru fanii lui Bond este brodat pe parasolarul șoferului: un "opt de inimă roșie", care face referire la o scenă memorabilă din film. Această atenție la detalii face ca DB12 Goldfinger Edition să fie nu doar o mașină de lux, ci și o piesă de colecție pentru fanii francizei.

Cadouri exclusive pentru proprietarii Aston Martin DB12 Goldfinger

În plus față de experiența exclusivistă oferită de DB12 Goldfinger Edition, proprietarii acestui model vor primi o serie de cadouri unice. Printre acestea se numără o husă auto personalizată, o cutie de prezentare a cheilor de lux și un model Silver Birch Speedform. Un cadou deosebit este un cadru de film de 35 mm din scena iconică a trecerii Furka Pass din Goldfinger, un moment de referință în istoria cinematografiei de acțiune.

Aceste cadouri sunt livrate într-o cutie elegantă marca Globe-Trotter, concepută pentru a se asorta cu exteriorul mașinii, iar la pachet, proprietarii primesc și un magnum de șampanie Bollinger vintage 2007, alături de patru pahare exclusive 007 Bollinger, toate prezentate într-o cutie elegantă Globe-Trotter Air Cabin.

Crearea modelului exclusivist a fost coordonată de divizia Q

Crearea DB12 Goldfinger Edition a fost coordonată de divizia Q by Aston Martin, cunoscută pentru personalizarea extremă a modelelor brandului britanic. La fel cum "Q Branch" din filmele Bond se ocupă de echiparea spionului cu gadgeturi și tehnologii de ultimă generație, divizia Q colaborează cu clienții pentru a personaliza vehiculele în funcție de preferințele lor, oferindu-le astfel o experiență unică.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer al Aston Martin, a declarat: "Această ediție specială celebrează parteneriatul de șase decenii dintre Aston Martin și James Bond și aduce un omagiu uneia dintre cele mai emblematice mașini din toate timpurile, DB5".

Primele livrări ale DB12 Goldfinger Edition sunt așteptate în trimestrul al doilea din 2025, iar fiecare dintre cele 60 de unități va fi o veritabilă bijuterie pe roți, combinând eleganța britanică cu performanțele tehnice de vârf.

Un Aston Martin pentru colecționari

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition reprezintă nu doar un simbol al luxului și rafinamentului, ci și un tribut adus unuia dintre cele mai celebre personaje din istoria filmului. Cu caracteristicile sale unice și detaliile personalizate, această mașină va rămâne în istoria automobilismului ca o capodoperă creată pentru cei care apreciază eleganța și exclusivitatea. La prețul de 300.000 de lire sterline, DB12 Goldfinger Edition nu este doar un vehicul, ci un simbol al moștenirii lui James Bond și al istoriei Aston Martin.