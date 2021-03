Inclus de antrenorul principal al alb – albaştrilor, Veljko Paunovic, în primul unsprezece aliniat pe teren, în confruntarea de ieri, vârful din România a marcat golul victoriei, în minutul 24 şi o ţine în viaţă pe Reading, în lupta pentru promovarea în Premier League.

George Pușcaș, lăudat după meci

Revenit în echipa de start a trupei de pe „Madjensky Stadium”, după o aşteptare lungă, de nu mai puţin de patru luni, George Puşcaş răsuflă uşurat şi se declară mulţumit că perioada sa de recuperare a luat sfârşit.

„În sfârşit! Au trecut patru luni de la ulitma mea partidă ca titular. Am reuşit să evoluez nouăzeci de minute, iar echipa noastră a învins. Pentru mine, a fost o perioadă dificilă şi sunt fericit că am obţinut această victorie. Am arătat precum o echipă de calitate şi am dovedit că ştim cum să ne apărăm” a afirmat, cu zâmbetul pe buze, internaţionalul tricolor, care va împlini, la începutul lui aprilie, vârsta de 25 de ani.

Puşcaş e convins că mai are mult de tras la antrenamente pentru a rămâne în formula de bază imaginată de Paunovic, însă are încredere, pe de altă parte, că Reading dispune de toate armele necesare pentru a obţine biletele de Premier League.

„Trebuie să continui pe această linie şi să mă pregătesc şi mai intens la antrenamente. Acum mă simt bine şi sper ca în celelalte douăsprezece meciuri pe care le mai avem de disputat să rămânem sus în clasament şi să le aducem bucurie fanilor noştri, la sfârşitul sezonului” şi-a pus dorinţa masivul fotbalist de aproape 1,90 metri.

Laude de la Paunovic

Tehnicianul formaţiei britanice, macedoneanul Veljko Paunovic, a avut, la rândul său, numai cuvinte de laudă pentru Puşcaş. Chiar dacă vine după o intervenţie chirurgicală, jucătorul născut în judeţul Bihor l-a impresionat plăcut pe Paunovic şi are şanse mari să prindă echipa de bază a englezilor şi în etapa din weekend.

„George s-a întors după o absenţă lungă, cauzată de o accidentare care a necesitat o operaţie, dar a evoluat foarte bine în acest joc şi nu este vorba doar despre golul pe care l-a înscris. A muncit foarte mult pe teren şi a arătat că e capabil să evolueze 90 de minute. Am fost bucuros să îl văd jucând astfel” a caracterizat antrenorul macedonean evoluţia fotbalistului român din duelul de ieri.