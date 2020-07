Boala pe care o provoacă aceste înțepături în aparență inofensive este extrem de gravă. Poate provoca „umflarea” creierului și chiar moartea, dacă nu este diagnosticatăla timp!

Experții au emis un avertisment cu privire la acest virus extrem de periculos, după ce a fost înregistrat un număr mare de cazuri! Boala provocată de acest virus a fost numită encefalită ecvină estică sau EEE.

Oficialii de sănătate din nord-estul Statelor Unite ale Americii, care a fost lovit deosebit de greu în primele zile ale focarului COVID-19, avertizează acum că EEE și alte boli purtate de țânțari ar putea face ravagii în această vară.

Vara trecută, nu mai puțin de 10 state au fost afectate de virusul transmis de țânțari: Alabama, Connecticut, Georgia, Indiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Norther Carolina, Rhode Island și Tennessee.

În cei mai mulți ani, în SUA se înregistrează doar aproximativ o jumătate de duzină de cazuri de EEE la om, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor. Cu toate acestea, în vara lui 2019 au fost 38 de cazuri umane și 15 decese cauzate de virus.

Oficialii au depistat deja EEE în acest an mai devreme decât de obicei, în Massachusetts și New Jersey. Cu toate acestea, nu au fost raportate încă decese umane sau animale, potrivit Associated Press.

Scott Crans, care conduce eforturile de control al țânțarilor pentru Departamentul de Protecție a Mediului din New Jersey, a avertizat:„S-ar putea să avem un an cu multe”, a spus el.

Crans a spus însă că nu se poate estima cât de severă va fi epidemia.

El și alți oficiali din domeniul sănătății au spus că iarna relativ blândă din cea maimare parte din nord-est ar fi putut duce la o creștere a populației de țânțari. Cu toate acestea precipitațiile , sub media ar fi putut afecta țânțarii.

Oficialii din domeniul sănătății au avertizat, de asemenea, despre o creștere a altor boli transmise de insecte, deoarece multe persoane petrec mai mult timp în aer liber în această vară din cauza pandemiei coronavirusului.

Țânțari care pot transmite transmite dengue, Zika și alte virusuri tropicale au fost detectate în Michigan. De asemenea, acest stat a înregistrat și primul caz de West Nile, care este mai puțin sever decât EEE, dar poate provoca febră, dureri de cap, dureri corporale și alte simptome.

Experții de la Școala Publică din Harvard au avertizat, de asemenea, asupra căpușelor, care ar putea înregistra populații record în această vară, ceea ce ar putea însemna mai multe cazuri de boală Lyme, informează The Sun.