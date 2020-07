Iată-l:

Vigilenții inamici ai lui Trump, scotocind prin bagajele culturii lor generale construite la cinema, au sărit în sus pe rețelele de socializare: Vulturul este simbolul naziștilor. Deci Trump e nazist!

Toată tărășenia ar fi fost doar o furtună într-un pahar cu apă, dacă nu s-ar fi băgat în seamă și marea presă. În speță, un ziar cândva prestigios, USA Today.

Prin serviciul său de verificare rapidă a faptelor „fast-cheking”, USA Today confirmă: vulturul de campanie al lui Trump este un simbol nazist.

Nici unul dintre experții (evident angajați politici) care fac parte din echipa de „fast-checking” a ziarului nu a avut o umbră de tresărire a bunului-simț și a constata totuși că vulturul era un simbol american cu multă vreme înainte de a fi folosit și de naziști.

Între timp, trasă probabil de mânecă, conducerea publicației și-a revizuit articolul pe această temă, explicând că, într-adevăr, vulturul pleșuv cu capul alb face parte dintre simbolurile americane.

Dar nu își schimbă concluzia. Ceea ce înseamnă că Trump, folosind imaginea unui vultur, nu face decât să dovedească ambiguitatea relației sale cu naziștii.

Cine să stea să-și amintească, printre altele, de faptul că ginerele lui Donald Trump este evreu?

Evident, pe rețelele sociale, mulți utilizatori au râs de absurditatea acuzației, arătând câteva contra-exemple, în care vulturul apare ca simbol pe site-ul lui Nanci Pelosi, șefa Democrată a Camerei Reprezentanților

