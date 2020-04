După ce a fost prins drogat la volan, Burcea a transmis mai multe mesaje dure către oamenii legii.

Actorul are mari probleme cu poliția, după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan și se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanțelor psihoactive.

Recent, acesta a postat o imagine însoțită de un mesaj în care își varsă nervii pe autoritățile române.

„Sunteți la fel de murdari precum geamul ăsta”, a scris actorul, într-o postare pe Instagram

Prins drogat la volan

Poliția a remis un comunicat de presă în care sunt prezentate detalii cu privire la momentul în care soțul Andreei Bălan a fost prins frogat la volan. George Burcea a consumat cocaină și a fost filat timp de mai multe zile de către oamenii legii.

Oamenii legii l-au prins conducând sub influența drogurilor. Pentru fapta sa, George Burcea are dosar penal și, în cazul în care va fi condamnat, i se va anula permisul de conducere și va putea să dea examenul auto abia după 2 ani, perioadă în care se consideră reabilitat, scrie Cancan.