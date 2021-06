Asta este, mereu trebuie să plătești, nu există nicio Magie, nicio Minune! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

5,6 iunie

Pe 5 iunie s-au născut Federico Garcia Lorca, Francisco „Pancho” Villa, Regiomontanus Johann Muller, John Maynard Keynes, Cornelius Ryan, Constantin Nottara, Alexandru Mirodan. Pe 6 iunie s-au născut: Thomas Mann, Aleksandr Puşkin, Diego Velasquez, Robert Scott, Aram Haciaturian, Pierre Corneille, Bjorn Borg, Ivan Goncearov, Albert al II-lea, Sabin Drăgoi, Ion Raţiu.

În calendarul creştin-ortodox sunt, sâmbătă, 5 iunie, Sfinții Dorotei, episcopul Tirului, Apolo și Leonid. Pe 6 iunie, duminică, sunt Sfinţii: Visarion, Ilarion cel Nou, Ghelasie şi Valeria. Nimic în ”Kalendar”!

Pe 5 iunie 1910 se năştea, la Dublin, Cornelius Ryan, cel care avea să publice, în 1959, o carte de istorie, poate uşor, sau mult mai mult, popularizată: „The longest Day: 6 June 1944 D-Day”.

După cartea istoricului irlandez s-a făcut o superproducţie lansată în septembrie 1962, de 178 de minute, cu cinci regizori şi toţi actorii importanţi de pe cele două maluri ale Atlanticului: “The Longest Day”. A primit multe premii Oscar şi este unul dintre filmele mele preferate. Vi-l recomand cu căldură – este un exemplu de rescriere artistică a istoriei, cosmeticizând şi aranjând lucrurile – cum trebuie, politic corect!

Acum o să vă spun o poveste, este weekend și apoi mereu mi-ați cerut povești, istorii adevărate, amintiri.

“Armeanul” era un bărbat înalt, cu tenul măsliniu şi cu părul ondulat, grizonat. Un bărbat frumos şi îngrijit cum mai sunt puţini în ziua de astăzi. În halatul lui alb, imaculat, cu cămaşa albă şi cu cravată în dungi, părea că este un medic de succes. Armeanul, care nu era armean, pe numele lui Valentin Şerbănescu, vindea cafea. La un mic magazin de lângă Teatrul Tănase, în mijlocul Centrului, pe Calea Victoriei, vis-à-vis de Cartea Rusă, pentru că istoria noastră se petrece la începutul anilor 60’. Era rudă cu mine, tataie Pascale era frate cu mama lui, bogata și frumoasa Matilda. Tatăl lui Vali, ofițer de artilerie, murise pe front, la Odesa.

Vali avea un singur gând: să fugă din ţară, să ajungă la Paris. Cred că nimeni, dintre cei pe care i-am cunoscut, nu dorea mai mult să fugă din țară, să nu mai fie sub ”dictatura proletariatului”. Se gândea zi şi noapte cum să facă. Nu avea bani, cu toate că se tragea dintr-o famile avută, de negustori și proprietari, din Obor. Comuniştii naţionalizaseră totul şi acum era salariat în propria proprietate. Se gândea că vânzând tot ce are şi cu puţinii bănuţi pe care îi lăsau femeile care făceu coadă la magazinul lui, putea să strângă suma necesară “filierii elveţiene” cam în… zece-douăzeci de de ani. Filiera elveţiană era o procedură, aproape legală, prin care se putea pleca din ţară. O agenţie de evrei, oameni săritori și chiar buni la suflet, găsea un “unchi” disperat să se reîntregească cu familia rămasă în România, sau vreun cetăţean occidental dornic să se “însoare”, căsătorie de formă, cu o frumoasă româncă. Toată chestia costa cinci mii de dolari. Bani, nu glumă pe vremea aceea.

Cam la asta se gândea Valentin într-o sâmbătă seară, în pivniţa magazinului şi înjura în gând pe salariaţii de la ”Alimentara” care puseseră sacii de cafea aiurea. Era după ora închiderii, sâmbăta se lucra pe atunci şi Valentin s-a apucat să facă puţină ordine în pivniţă. De frustrare şi de necaz dădea cu sacii de podeaua de pământ a pivniţei. Când a buşit un sac mai tare a auzit un zgomot ca de lemn care se crapă, apoi sacul s-a aşezat, parcă mai bine. Curios, Valentin a ridicat sacul. Aşa era, apăruse o mică surpare în pământul bătătorit al pivniței. “Asta îmi mai lipsea, să vezi ce scandal o să le fac luni!”. Apoi se răzgândi, încuie magazinul, se urcă în tramvaiul numărul unu de la Hale, pe atunci erau Halele în mijlocul Bucureștilor după modelul parizian şi ajunse în Obor, unde locuia. Scoase dintr-un dulap o lopată pliabilă Hughes, din război, o puse în servieta de piele, ponosită dar durabilă şi se întoarse la magazin. Nu era nimic neobişnuit, cam pe la ora aceea prăjea cafeaua, umplând centrul oraşului de mireasma îmbietoare. Avu un moment de cumpănă: “Oare este bine ce fac?”, apoi hotărât, încuie pe dinăuntru uşa magazinului se duse în pivniţă. Se apucă de săpat. La nici treizeci de centimetri găsi o găleată mare de aramă cu capac gros de lemn, crăpat – zgomotul pe care îl auzise. Fără prea multe ceremonii înlătură capacul de lemn. În momentul următor uită să respire şi se înecă. Tuşi mult şi abia îşi recăpătă suflul. Găleta era plină ochi cu bijuterii: aur, diamante, safire, smaralde, rubine, monezi de aur, de pe la jumătatea secolului XIX. Cam două-trei milioane de dolari, estimă un bătrân giuvaergiu evreu, prieten vechi de familie și care își ținea gura.

În niciun an de zile Valentin îşi cumpără libertatea de la comunişti plătind în stânga şi în dreapta şi, folosind filiera elveţiană, a ajuns, atât el cât şi familia lui, în mult doritul Paris. Acolo a cumpărat de la un chinez o reţea de spălătorii. Cred, sper, că urmașii lui trăiesc bine-merci şi în ziua de astăzi, discret, dar mulţumiți.

Povestea o ştiu de la regretatul meu tată, doctor în istorie, specialist în istoria Bucureştilor, pe atunci șeful muzeelor. Eu eram prea mic ca să știu de una și de alta, dar tata l-a ajutat pe Vali, pe Teia, soția lui și pe frumușica Rodica, fiica lor și vara mea, să înceapă o viață nouă, cu bani vechi. Tot tata afirma că în subsolul Bucureştilor, sau în pereţii caselor vechi, trebuie să mai existe multe de tone de aur, bijuterii, pietre preţioase, tablouri, comori care îşi aşteaptă posesorii.

Dar, nu vă apucaţi să săpaţi prin pivniţe, comoara se arată doar celui care o merită. Comoara lui Valentin a fost “bună” probabil lăsată de unul dintre strămoşii lui. Atenţie, există comori ”rele”, blestemate, care adesea îşi ucid descoperitorul… vă mai amintiţi de infama comoară a faronului Tutankhamon?

Sau, de comorile cutremurului, ”aurul cu mațe”? Mulți nu știu, mulți erau prea tineri ca să afle. La cutremur, în 1977, în București s-au prăbușit, parcă înadins, numai blocurile din Centru, locuite, în decursul vremii, de persoane importante și bogate. Care ascunseseră, în pereții, sau în podeaua apartamentelor lor, adevărate averi. Apoi, au dispărut, au încetat din viață, accidente, război, bombardamente, arestări etc. Comorile, bogățiile au rămas unde au fost ascunse. După cutremur, în anul 1977 zecile, sutele de mii de tone de dărâmături au fost repede transportate, din ordinul expres al lui Ceaușescu, mare parte din ele la groapa Glina. Moloz amestecat cu resturi umane. Dar și cu aur și bijuterii. De aceea i se spunea ”aur cu mațe”, adesea aurul era însângerat, sau amestecat cu rămășițe umane. Câțiva au avut tăria neomenească, lipsa de omenie, de fapt, să tulbure acest cimitir ad-hoc. În primele zile pe față, apoi, când s-au pus câțiva soldați să păzească, noaptea, la lumina lanternei, după ce mituiau săracii soldați cu o sticlă de rachiu ”doi ochi albaștri”.

Știu povestea ”aurului cu mațe” de la unul dintre căutătorii din dărâmături. Într-adevăr, s-au îmbogățit, au găsit mult aur, bijuterii și valută. Unii au plecat din țară, alții și-au cumpărat proprietăți departe de București, declarând la miliție, că, așa cum a spus ”tovarășul”, ei vor să se apuce de agricultură. Erau câțiva din Cățelu, îi cunoșteam oarecum, soția mea era directoare adjunctă, pe atunci, la școala de la monument, din Cățelu. După nici trei ani, mai era în viață unul singur, cel care ședea tremurând de frică, în fața mea. Accidente. De mașină. Asfixiați, cu toată familia, în casa opulentă, de proasta funcționare a sobelor. Intoxicație cu ciuperci. Înec la mare. Parcă Cineva dădea un exemplu, de în câte feluri poate să moară omul, din Întâmplare.

Când unui țigan îi este frică, atunci devine cenușiu la față și buzele i se învinețesc, se fac aproape negre. ”Tovarășu’ Radu, domnule, ai fost peste tot în lume, te rog ajută-mă să trăiesc, scapă-mă de blestem, ai fost la școli înalte și ai învățat multe. Știu că poți, am văzut cum ai făcut-o bine pe fata lui Maricica, numai punând mâinile pe ea. Îți dau tot ce am, salvează-mi viața, scapă-mă de blestem”.

Maricica era femeia de serviciu de la școală. Avusese un necaz cu fata. Un blocaj psihic, rămăsese paralizată, tot de frică. Învățasem în Orient cum se procedează, în astfel de cazuri, un fel de Reiki, vechi de multe mii de ani. Am reușit, eram tânăr și aveam ”baraka”, Magdalena, fata de zece ani, s-a trezit, s-a ridicat din pat și a început să vorbească. Apoi, trei zile am plătit. Mă durea îngrozitor fiecare părticică din mine, mai ales capul, am vomat și am transpirat cât zece. Asta este, mereu trebuie să plătești, nu există nicio Magie, nicio Minune. Cine ”se protejează” acela este iresponsabil, aruncă răul în lume, nu și-l asumă! Cine știe pe cine poate să lovească! Pe un copil nevinovat, o femeie însărcinată, un bătrân înțelept.

I-am spus lui Marcel, parcă așa îl chema, ce și cum să facă. Dar, a ales altă cale. Calea bărbaților. S-a sinucis, ca să ducă răul cu el, înapoi, în infern. Țiganul a fost un om curajos, un om de ispravă, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

Blestemul ”aurului cu mațe” a lovit pe toți cei care au profitat de bogățiile pe care le-au găsit. Nu știu pe cineva, dintre cei îmbogățiți în felul acela oribil, că ar mai fi fost în viață la nivelul anilor 80.

Nu este convenabil să faci ceva despre care știi sigur că nu este bine, sunt multe taine între pământ și cer, unele fatale, dar gândind de bine, vorbind de bine, făcând lucruri bune, vă îndreptățiți îngerașul păzitor să vă deschidă, larg, poarta către ziua de mâine, pentru că, nu-i așa, mâine este, în defintiv, o altă zi!

HOROSCOP 5,6 iunie 2021

BERBEC În weekend ai mai multe grade de libertate în comunicare, ceea ce te ajută să pui la punct unele treburi. Dar trebuie să eviţi orice promisiune, sau orice proiect legat de viitor, de vacanță. În weekend ca şi mai tot timpul, nu ai decât, parțial, Luna în zodie, dar asta nu înseamnă că lumea a uitat de tine. Dimpotrivă! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică, Cosmosul și o comunicare la mobil, sau pe rețea, te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

TAUR Tot ceea ce ţine de nou este favorizat, în weekend. Mai ales noile relaţii umane. Rezolvă cât mai repede motivul enervării tale, eşti prea tensionat şi această stare nu te avantajează deloc. Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Taur se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Sâmbătă, aparent, e de bine! Viaţa e o permanentă infruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – obstacole şi enervări! Ce ne vine împotrivă – un tren cu locomotivă, aşa încât nu insista să-l arunci de pe linii, reaminteşte-ţi că cel mai inteligent, cedează! Adică poţi avea o discuţi cu cineva din anturaj atât de încăpăţînat ca o locomotivă. Probabil, Berbec sau Peşte.

GEMENI Weekendul parcă ar fi o sărbătoare. Cu siguranță, dacă e ziua ta de naştere! Dacă nu, ai o perioadă bună în care eşti senin şi ai speranţe că lucrurile se pot aranja, dacă nu chiar rezolva! Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Gemeni este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a celor dragi. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Gemenii pot sa primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună, sau rag. Zgomot să fie. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare, sau de distracții, acasă.

RAC Sâmbătă eşti mai hotărât ca niciodată să-ţi respecţi promisiunile făcute. Duminică, concentrează-te pe planurile proprii. Pe seară, poate o întâlnire plăcută, poate un spectacol bun! Eşti într-o perioadă în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru racuşorul sentimental din tine. Iti prieste orice discutie cu cei dragi, cu familia și prietenii și faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

LEU În weekend eşti uşor distrat, chiar binevoitor! Anturajul, familia profită de situaţie şi îţi cere sprijinul, contând pe generozitatea ta. Ajută-i, dar mai ales învaţă-i să se ajute singuri! Acest prim weekend din luna iunie, odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social, cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp.

FECIOARĂ Sâmbătă, o veste importantă. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu e cazul. Diplomaţie şi prudenţă! Duminică, trebuie să dai consistenţa necesară comunicării şi să te relaxezi. Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult pentru tine, mai ales în acest weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu cei din jur – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creste proportional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

BALANŢĂ Nu-ţi schimba intenţiile pentru weekend, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-un impas. Duminică plăcută, poate la un film bun, acasă, pe net, poate la mare. În acest weekend nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este o vreme prea capricioasă ca să faci ceva ca lumea. Stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa (acoperită) cu cartofi prăjiţi şi bere bună rece.

SCORPION Un weekend cu aspecte planetare amestecate, în general favorabile. Fii mai ”zen”, adica nu te mai implica în toate și oricând, pentru că enervările cotidiene iți macină tot ție sănătatea. Weekend-ul este o perioadă indicată pentru activitate laborioasă în gospodărie. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii, adică poți să reușești plăcinta de vișine. Dacă trebuie să te prrgăteşti pentru dat examene, atunci aceasta este perioada. Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică nu lăsa lucrurile la voata întâmplării! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei mic burghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Eşti într-o formă foarte bună, de aceea te poţi arunca în înfruntarea socială, cu sorţi buni. E momentul lucrurilor bine făcute. Chiar dacă e vorba numai de probleme obișnuite de weekend! Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite. În ceea ce priveşte domeniul emoţional, relaţiile sentimentale. Adică, auzi o bârfă meseriașă!

CAPRICORN Amână, sâmbătă, dacă depinde de tine, orice discuție importantă, sau decizie majoră. Duminica pare a fi mai bună. Poate ieşi în oraş, poate te distrezi un pic, poate faci ceva mişcare! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism. Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată foşgăiala asta te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR Detaliile sunt mai importante, în weekend! Nu te lăsa impresionat de veşti. Nu te implica în discuţii, nu lua partea nimănui şi nu critica pe nimeni. Încearcă să te „strecori”, fără obligații! În weekend, în privinţa legăturilor romantice, în această perioadă, trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi, tot aia este! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber, dacă nu plouă și este inundație. Atenţie la îngheţată! Banii sunt puţini, dar siguri. Sâmbătă se poate şi mai bine. Viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică, fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Dacă trebuie să fii utopic, atunci să fii unul drăguţ!

PEŞTI În weekend, forţa convingerilor tale, fanatismul bine temperat, este bine cotat de familie şi prieteni. Fiind “politic corect”, reuşeşti să obţii sprijin şi chiar efemere alianţe! În acest weekend este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Te simţi gata de cele mai mari trăznăi, de ceva petreceri şi evenimente importante. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte. Asta se face în weekend!