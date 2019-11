Cengiz Siklaroglu flirtează cu Paris Hilton, informează Cancan.ro.

„Tatonăm terenul. Paris Hilton îmi urmărește contul de Instagram, îmi apreciază toate postările. Am început să discutăm. Cine știe, poate se leagă o relație. Nu exclud nicio variantă. Sper că o să surprind pe toată lumea”, a declarat turcul pentru sursa citată.

Cengiz are doar cuvinte de laudă la adresa Otiliei, fostă concurentă la „Ferma”.

„Eu cu Otilia am trăit o frumoasă poveste de dragoste, poate în cele mai dificile și periculoase momente din viață. Otilia este o femeie adevărată și foarte cinstită. A ales să stea lângă mine în cele mai dificile momente, chiar și atunci când am fost implicat în răfuieli ale mafiei. La scurt timp după ce m-am despărțit de Otilia, am avut parte de un adevărat război, iar dușmanii mei au reușit să mă împuște de trei ori. Despre Ioana nu pot spune acest lucru. Cu Ioana este o idilă turcească. Ea este doar o mincinoasă. Iubesc femeile și manifest un mare interes pentru ele. Dar după relația pe care am avut-o cu Ioana am înțeles valoarea Otiliei. Ioana a mințit despre Otilia. După ce am vorbit cu Otilia, am înțeles că Ioana este o mincinoasă

Ioana Filimon, „o mare mincinoasă”

În ceea ce o privește pe Ioana FIlimon, turcul spune despre celebrul fotomodel că este o fire prefăcută și materialistă.

„Ioana este o mincinoasă. Eu am pus capăt relației. Am investit enorm în ea, în total cred că m-a stors de 60.000 de dolari. A mințit și în momentul în care a zis că este sechestrată. Ea așa e obișnuită. Trăiește din reclamă. E o fată de show, îi place să apară în ziare și pe micul ecran. (…) Mi-a luat banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine. Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă”, a declarat Cengiz.

