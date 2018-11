Asociația PROCURORILOR îl ATACĂ dur pe LAZĂR

Asociația Procurorilor a facut o serie de precizări în legătură cu răspunsul lui Augustin Lazăr referitor la faptul că ordonanța de clasare pentru Iohannis, dată de procurorul Cristian Lazăr, i-a fost introdusă de o grefieră în dosarul de candidat la șefia Parchetului General.





Iată comunicatul integral al APR:

„Referitor la Comunicatul Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial din 31.10.2018, sindicat afiliat la Federatia Publisind, Asociatia Procurorilor din Romania isi exprima sprijinul fata de categoria socio-profesionala a grefierilor din Romania, o categorie profesionala indispensabila desfasurarii activitatii instantelor si parchetelor, asa cum se stipuleaza in art. 2 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea: '(1) In infaptuirea actului de justitie, munca personalului auxiliar de speicalitate al instantelor judecatoresti constituie un sprijin pentru judecatori si procurori, competenta acestei categorii de personal si indeplinirea corecta a sarcinilor care ii revin jucand un rol important in buna desfasurare a intregii activitati a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea'.

In art. 124 din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor (Ordinul ministrului Justitiei nr. 2632/C/2014, cu modificarile ulterioare) sunt specificate atributiile grefierilor: a) primesc de la grefierul sef ierarhic lucrarile repartizate prin rezolutie de procurorul ierarhic superior si le inregistreaza in registrele parchetului; b) inregistreaza lucrarile in registrele de evidenta, precum si in alte evidente; c) completeaza zilnic registrele (…); d) scad lucrarile solutionate in registre si, dupa caz, iau masuri de expediere sau arhivare a acestora; e) dactilografiaza sau tehnoredacteaza lucrarile repartizate de grefierul sef ierarhic (…); g) exercita orice alte atributii prevazute in fisa postului; h) in exercitarea atributiilor, au obligatia de a pastra secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor; i) raspund pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la lit. a) – h)'.

Identificarea unei presupuse / eventuale erori in activitatea vreunui grefier, activitate care, insa, nu se subsumeaza atributiilor specifice muncii acestuia, este de natura a aduce prejudicii de imagine profesiei de grefier si nu poate constitui – pentru un magistrat – o justificare a neindeplinirii corecte a unui demers intreprins de acesta din urma”., relatează luju.ro

