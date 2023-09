Artiștii și influencerii nu-și mai pot prosti și batjocori urmăritorii

Artiștii și influencerii de top România sunt vizați de această schimbare. Este vorba despre cei înscriși la casa de discuri Global. Fără excepție, aceștia vor avea obligația de a-și marca toate postările publicitare. Este vorba de aproximativ 100 de nume din showbiz-ul românesc.

Cele peste 100 de nume celebre în industria muzicii, dar și a online-ului din România, cumulează aproximativ 50 milioane de abonați. În acord cu măsurile legale, toți artiștii și influencerii Global, vor avea această obligație.

Decizia de ultima oră a fost luată la nivel de companie și are un temei clar. Mai concret, artiștii și influencerii din România, trebuie să se alinieze noilor cerințe de la nivel european. Măsurile implementate în Europa prevăd semnalarea conținutului publicitar în mediul online.

„Ştim ca la nivel european discutiile cu privire la reglementarea publicitatii social media sunt avansate si ca in cel mai scurt timp urmeaza ca actul normativ (sub forma unui Regulamanet cu aplicare imediata si obligatorie) sa fie adoptat”, aClaudiu Ilioiu, Head of Global Talent, arată paginademedia.ro