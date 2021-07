După ce a ieșit de la psihiatrie, Fulgy a făcut un adevărat show pe terasa unui restaurant de fițe din centrul Capitalei. Dacă mulți se confruntă cu probleme finanicare, Fulgy a ținut să demonstreze că pentru el banii sunt irelevanți. Astfel, acesta a dat foc unei bancnote de 100 de lei.

Bineînțeles, momentul a fost filmat și postat pe rețele sociale.

„Vreau să văd și eu cine îmi trimite și mie… Uite, vreau să văd cine îmi trimite și mie atât cât dau eu foc acum. Uite ce înseamnă banii pentru mine, oameni buni. Ştiu că e urât gestul ce l-am făcut acum da’ nu e problemă. Are balta peşte. Am pe card mulţi bani. Am bani de vă îngrop. Am bani mulţi. Am pierdut la cazino foarte mulţi bani. Vorbiți cu mine de bani?

Păi, tricoul asta e cât salariu la mulţi. Eu nu dau șpagă la chelner 100 de lei. Eu las câte 5-6 milioane. Mai rău ca Giovanni Becali, care dacă îl sun îmi răspunde la telefon. Nu știți din ce familie provin? Vorbiți cu mine de bani, care eu am bani de când m-am născut. Pe card am 6 zerouri”, spune Flugy fanilor de pe reţelele de socializare.

După ce a ieșit de la centrul de dezintoxicare, Fulgy și-a amenințat sora cu moartea

Ramona de la Clejani a povestit că Fulgy a început să îi trimită din nou mesaje de amenințare. Fiica lui Ioniță de la Clejani a prezentat dovezile într-o emisiune televizată.

„Eu niciodată nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Și chiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu.

L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: „sună-mă”. Vine și-mi spune că-mi violează copiii. Mi-e teamă.”, a povestit Ramona într-o emisiune

Mesaje de amenințare

Fulgy: Ori faci live si declari că ai mintit pentru că voiai bani de la tata, ori te omor și pe tine și pe copiii tăi. Și-ți dau eu 1000 de euro pe lună, îți dau eu casă, îți au eu tot.

Ramona: Mă sperii, de ce îmi ameninți copiii? Ce-ți fac eu?

Fulgy: La fel te f** eu pe tine și pe copiii tăi dacă nu faci ce-ți spun.