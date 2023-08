Aroganța fiicei Andreei Esca. Alexia Eram conduce o mașină mai scumpă ca un apartament

După ce s-a întors din America Express, fiica Andreei Esca și-a cumpărat o mașină mai scumpă ca un apartament cu două camere. Este vorba despre un BMW M240i, în doi uși, care costă peste 58.000 de euro.

Costul poate crește în funcție de dotările pe care le are vehiculul de lux care a înlocuit Golf-ul 6 din 2012 condus până acum de Alexia Eram. Fiica Andreei Esca a anunțat că urmează și să o tuneze și să-i schimbe culoarea, potrivit Fanatik.

Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, a povestit că nu mai primește bani de la familia sa și că a făcut un credit la bancă pentru a își cumpăra un penthouse. Aceasta câștigă bani din reclame, Instagram și promovări. Ea lucrează și la revista condusă de prezentatoarea de la PRO TV. De curând, tânăra a primit bani și pentru participarea la emisiunea America Express, de pe Antena 1.

Iubita lui Mario Fresh a mai spus că își permite să își cumpere aproape orice și că nu are nevoie de ajutorul părinților.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce ai.

Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce ai”, a mărturisit Alexia Eram la un moment dat în podcast-ul moderat de Radu Țibulcă.