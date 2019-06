Alianță neașteptată a fostului guvernator de California. Cu cina și-a căsătorit fiica Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger a devenit socru mic. Fiica cea mare a acestuia, Katherine, s-a căsătorit cu un celebru actor de la Hollywood.





Katherine Schwarzenegger (29 de ani), de profesie scriitoare, s-a căsătorit cu actorul Chris Pratt (39 de ani) sâmbătă, în Montecito, din statul american California.

Ceremonia a fost una intimă, la care care au participat membri ai familiei celor doi și prieteni apropiați. Katherine și Chris au o relație din iunie anul trecut, iar planurile de nuntă au început din ianuarie.

Chris Pratt a făcut anunțul cel mare

În luna ianuarie a acestui an, Chris Pratt a anunțat pe pagina sa de Instagram faptul că fiica cea mare a lui Arnold i-a acceptat cererea în căsătorie.

Katherine Schwarzenegger nu a mai fost căsătorită, în timp ce Chris Pratt a avut un mariaj cu actrița Anna Faris, de care a divorțat în 2017, după o căsnicie de aproape 9 ani.

Chris Pratt este unul dintre cei mai bine cotați de la Hollywood, cunoscut petnru rolurile din serialele "Everwood" şi "Parks and Recreation". De asemenea, cinefilii l-au putut remarca și în lungmetraje ca "Wanted", "Bride Wars", "Moneyball", "What's Your Number?" sau "Her".

