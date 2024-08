Ultimul dipărut după atacul teroriștilor palestinieni din 7 octombrie a murit

Pe 7 octombrie, comandourile Hamas s-au infiltrat în Gaza, în sudul Israelului, înainte ca armata să intervină. În atacul care a urmat, au murit 1.198 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale israeliene. Alte persoane au fost răpite, iar dintre acestea 111 sunt ținute în Gaza, de Hamas. Dintre ostatici, au fost declarați morți, 39 de persoane, conform bilanțurilor armatei.

După acest atac, Israelul a declanșat o amplă operațiune militară în Gaza. Conform autorităților Hamas, în cadrul acestor operațiuni declanșate de armata israeliană ar fi murit peste 39.000 de persoane.

Hamas nu face diferența dintre numărul civililor uciși și cel al combatanților teroriști.

Yahya Sinwar has been officially announced as the new leader of Hamas.

Now, tell me, what kind of "leader" hides in a tunnel for 300 days, holding a 1-year-old baby hostage, while letting his "soldiers" do the work for him?

