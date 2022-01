Armată obligatorie în România? Anunț de la Guvern în miez de noapte

Ministrul Apărării a declarat că pentru moment nu este luată în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. În direct la TVR, Vasile Dîncu a invocat mai multe argumente în acest sens.

În emisiunea ”Referendum”, sociologul clujean a dezvăluit că se lucrează la un proiect de serviciu militar voluntar, de durată mai scurtă. El se va adresa deopotrivă băieților și fetelor.

„Întărirea capacității de apărare trebuie să aibă în vederea o întărirea capacității umane. Avem nevoie de o suplimentare a efectivelor profesionale.

Nu este analizată în acest moment revenirea la serviciul militar obligatoriu din mai multe puncte de vedere. Analizele noastre arată că nu avem nevoie de forțe așa numeroase, motive economice, motive constituționale și capacitarea rezerviștilor, în primul rând.

Gândim în acest moment o altă soluție pentru un stagiu voluntar, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, pentru o perioadă mai scurtă”, a declarat ministrul Vasile Dîncu.

Explicații despre masca purtată la Constanța

Altfel, el a explicat pe Facebook că duminică, la Constanţa, a purtat o mască chirurgicală peste care a fost aplicat un strat textile: „Cu privire la discuţiile din spaţiul public referitoare la tipul măştii de protecţie pe care am purtat-o, duminică, 9 ianuarie, pe timpul ceremoniei din Portul Militar Constanţa, doresc să lămurim cât se poate de clar situaţia.

Masca pe care am purtat-o este compusă dintr-o mască standard de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil. Deşi masca pe care am purtat-o se încadrează în totalitate în standardele de protecţie în vigoare, am luat decizia de a nu o mai purta în viitor, tocmai pentru a evita orice confuzie.″

Amintim că serviciul militar nu mai este obligatoriu de la 1 ianuarie 2007. Ultima încorporare a recrutilor, pentru militarii în termen, a fost în octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, luna iunie 2006. Doar în cazul unui război, armata devine obligatorie pentru bărbați.