Spitalul militar mobil va avea toate dotările necesare, astfel încât pacienții să beneficieze de tratament și îngrijiri medicale optime. Va dispune de toate măsurile de siguranță și de igienizare oferind siguranță personalului medical, potrivit prefectului de Constanța, George Niculescu.

Propunerea prefectului de Constanța a fost ca spitalul să fie montat pe terenul Ministerului Sănătății pe care trebuia construit Spitalul Regional din Constanța. Terenul este amplasat în zona de sud a Constanței, în apropierea celui mai modern Heliport SMURD din țară.

Spitalul va fi ridicat săptămâna viitoare. In aceste zile sunt stabilite organigrama și număr de paturi. În plus, tot în urma a demersurilor prefectului, Guvernul va trimite la Constanța unui aparat PCR Real Time care are rolul de a detecta rapid infecția COVID-19 pentru pacienții testați.(Foto-Ctnews)

