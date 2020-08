Un nou sondaj Reuters/Ipsos Poll realizat la comanda grupului Public Agenda dezvăluie că alegătorii nedeciși sprijină într-o măsură mai mare reducerea imigrației legale.

Sondajul a descoperit că o majoritate de 53% din votanții nedeciși sprijină „oprirea măcar în parte a imigrației legale pentru a limita competiția pentru locurile de muncă în timpul pandemiei de coronavirus”.

Circa 47% se opun unei asemenea măsuri.

Reporterul politic al Reuters, Chris Kahn, a recunoscut că sondajul arată că „președintele Trump poate smulge o parte din sprijinul” contracandidatului său Democrat, Joe Biden, și a partenerei sale electorale, Kamala Harris, tratând imigrația în primul rând ca pe o problemă de muncă.

„În concluzie: Trump poate câștiga o parte din electorat dacă își prezintă politicile privind imigrația drept un mijloc de a-i ajuta pe americani să-și păstreze locurile de muncă și de a proteja țara de COVID.”

While most have positive views about immigration, many support limits if that means helping Americans keep their jobs and protect the country from COVID-19.

(4/5) pic.twitter.com/J2JEm60MQN

— Chris Kahn (@Cmkahn) August 14, 2020