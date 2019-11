Ofițer al US Army, decorat cu cele mai înalte distincții militare pentru servicii aduse națiunii americane și sacrificiu în luptă, Alexander Vindman este pregătit să vorbească public despre implicarea lui Donald Trump în justiția din Ucraina! Având rădăcini în Ucraina, țară din care a fugit în 1979 împreună cu familia, pe când avea doar 3 ani, soldatul Vindman consideră că este datoria sa sacră să spună tot ce știe în legătură cu presiunile președintelui pentru anchetareal de către Parchetul din Kiev a familiei Biden.

Marți, Alexander Vindman va compărea în fața Comisiei de anchetă, primind șansa de a vorbi liber, notează armytimes.com. Cu o lună în urmă, el a fost audiat în spatele ușilor închise și atunci le-a declarat liderilor de la Washington că este îngrijorat de modul în care Donald Trump pune presiune pe omologul său ucrainean pentru legăturile clanului Biden cu firma de energie Burisma, activă în fosta republică sovietică.

„Nu cred că este potrivit să cer unui guvern străin să investigheze un cetățean american și asta mă îngrijorează. Mi-am dat seama că, dacă Ucraina ar continua această investigație în legătură cu Biden și Burisma, situația s-ar interpreta, probabil, ca imixtiune în justiția de la Kiev și ar submina securitatea națională a Statelor Unite”, afirmă Vindman, fost ofițer de rang înalt în cadrul Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe.

Sub lupa superiorilor

Totuși, depoziția lui Alexander Vindman ar putea rămâne fără efect dacă se ia în considerare declarația fostului său șef. Tim Morrison a fost cel mai bun ofițer al NSC pentru afaceri europene, post pe care l-a părăsit în luna octombrie. Fostul șef al lui Vindman afirmă în propria sa depoziție că el și alți ofițeri ai US Army au preocupări cu privire la judecata lui Alexander! Morrison atrage atenție cu privire la ușurința cu care Vindman face dezvăluiri din interiorul „intelligence-ului” american.

La un moment dat, Morrison chiar l-a exclus pe Vindman din conversațiile care vizau ancheta din Ucraina, punând sub lupă loialitatea subalternului său. Oficial, Tim Morrison declară: „Am făcut demersuri pentru a încerca să-mi feresc oamenii în a fi târâți în acest proces. Da, mă așteptam să devină un proces și, când am văzut că există un caz Ucraina, am făcut demersurile necesare pentru a mă asigura că nici eu, nici oamenii mei nu vor fi acuzați de ceva”.

Alexander Vindman acuză că transcrierea brută a conversației pe care Trump a avut-o cu președintele Zelenskiy pe 25 iulie a.c. a exclus unele pasaje cheie din dialogul celor doi. Ar fi vorba inclusiv de o mențiune explicită a companiei Burisma Holdings, în care fiul lui Joe Biden a ocupat o funcție de conducere.

„Este un antitrumpist”

Republicanii i-au sărit în cap ofițerului Alexander Vindman, cel mai vehement atac fiind lansat de procurorul John Ratcliffe, din Texas, figură marcantă a vieții politice și a „intelligence-ului” american.

Așa au apărut dezvăluirile despre soldatul decorat cu cele mai înalte distincții. Printre ele, și aceea că Vindman este un democrat asumat, la ultimele alegeri el fiind înregistrat ca votant al lui Hillary Clinton!

Președintele SUA îl numește pe Alexander Vindman un „antitrumpist” și-l acuză că face jocurile puterilor străine, în special a țării de origine, Ucraina.

