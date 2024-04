Arma laser care taie ținta cu viteza luminii, trimisă pe frontul din Ucraina. Dronele lui Putin, în pericol

DragonFire este prima armă laser fabricată de Marea Britanie. Aceasta ar putea fi trimisă pe frontul din Ucraina. Noul laser militar ar putea fi folosit pentru doborârea dronele rusești.

DragonFire ar putea fi utilizată de soldații ucraineni. Conform planului c noua armă laser ar trebui să fie gata de desfășurare până cel târziu în 2027. Autoritățile din Marea Britanie spun că aceasta ar putea schimba complet fața războiului.

This would be awesome if true! 🇬🇧UK is working on the possibility of transferring Dragonfire prototypes to 🇺🇦Ukraine, - UK Minister of Defense

*Dragonfire - British directed energy laser weapon technology.

— Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) April 12, 2024