Arhitectul Palatului Secret al lui Putin. “Lanfranco Cirillo stă în fața computerului în pantaloni scurți și un tricou. Este fierbinte în Dubai și este pe cale să plece pe malul mării. Arhitectul, care a petrecut zeci de ani construind vile pentru elita super-bogată din Moscova, a părăsit Rusia cu mult timp în urmă. El chiar și-a închis firma de arhitectură acolo. Dar oamenii din Rusia nu au uitat opera lui Cirillo. Acest lucru se datorează în parte politicianului de opoziție Alexei Navalnîi și filmului său de pe YouTube „Un palat pentru Putin”. Subiectul filmului este o reședință de lux de pe coasta Mării Negre, care a fost construită, susține Navalnîi, de către membrii cercului de prieteni ai lui Putin special pentru președintele rus.”, scrie Der Spiegel.

Mulți ruși l-au văzut, conform cifrelor oficiale (video la final). Arhitectul palatului? Lanfranco Cirillo.

„Opulent” sau “Somptous” este cuvântul folosit de Cirillo pentru a-și descrie proiectul. „Arhitectural vorbind, nu este cel mai mare sau cel mai bun proiect pe care l-am făcut. Este într-un stil neoclasic frumos – asta s-a cerut. Ca arhitect, construiesc ceea ce dorește clientul.”

Sună aproape ca și când ar vrea să se distanțeze, să se scuze pentru stilul bombastic al construcției. “Dar din punct de vedere estetic, este foarte corect având în vedere proporțiile istorice. Nu este kitsch ”, spune el. “Nu este exagerat, dar, în mod natural, este somptous, opulent, așa cum trebuia să fie. Și am folosit materiale fantastice. Am fost mândru de ceea ce a ieșit. Este foarte bun, Made in Italy “.

Opulent este și termenul pe care îl vor folosi mulți ruși pentru a descrie decorul. Există o discotecă cu piscină, un bar cu shisha cu o bară pentru dans, un home-cinema. Toate acestea apar în filmul lui Navalnîi, o reconstituire meticuloasă pe computer în conformitate cu planurile de amenajare. În partea dreaptă jos a planurile este numele firmei de arhitectură Cirillo la acea vreme.

Arhitectul Palatului Secret Putin

Vorbind din Dubai, Lanfranco Cirillo spune că a văzut filmul lui Navalnîi. El confirmă, de asemenea, că planurile de amenajare a palatului par a fi autentice. El spune că reconstrucția 3D este, de asemenea, în general corectă, deși nu în toate detaliile. El susține că, deși a planificat un bar shisha, stâlpul de dans din film a fost adăugat.

Pe de altă parte, Cirillo consideră că orice afirmație din film este falsă. El susține că proprietatea Mării Negre nu este nici spectaculoasă și nici nu a fost construită pentru Putin sau pentru orice altă persoană din zona sa de prieteni. Cirillo susține că nu poate înțelege toată agitația. El spune că Rusia are probleme mai mari decât un proiect de construcție care are deja 12 ani.

Se poate spune povestea palatului din Gelendzhik în cuvintele lui Cirillo în loc de cele ale lui Navalnîi, dar narațiunea rămâne incompletă, cu o mulțime de ambiguități. În maniera sa prietenoasă, ușoară, Cirillo lasă câteva întrebări fără răspuns.

Numele Cirillo a fost menționat pentru prima dată public în 2010 și era deja în legătură cu misterioasa proprietate de la malul Mării Negre. Un om de afaceri i-a scris președintelui de atunci Dmitri Medvedev că se construiește un palat pentru Putin lângă Gelendzhik cu bani murdari. Bărbatul a descris cum el și alți oameni de afaceri fuseseră hărțuiți pentru a da bani pentru proiect. El a estimat costul total la un miliard de dolari și a spus că designul interior a fost aprobat personal de Putin și executat de Cirillo.

Înainte chiar să fie întrebat ceva despre Putin, Cirillo spune: „Nu l-am văzut niciodată pe Președinte în Gelendzhik și niciodată nu am vorbit cu Președintele despre acest proiect”.

El susține că clientul său a fost Stroygazconsulting, o companie deținută de omul de afaceri iordanian Ziad Al Manaseer. El spune că a fost contractat pentru proiectarea clădirii și a interiorului, dar nu a fost implicat în construcția propriu-zisă. „Și tot ce a avut legătură cu designul sau interiorul, am lămurit cu Stroygazconsulting”, spune Cirillo.

Dar pentru cine a construit proprietatea Stroygaz ?

Cirillo nu spune. Dar el arată planul clădirii pentru a argumenta că nu a fost destinat ca o reședință privată. “Nu este o reședință – este un loc unde puteți primi oaspeți. Și nu doar unul, ci între 20 și 30. Nu există deloc o zonă de familie pe malul mării. Nu construiești un bar shisha pentru o reședință.”

Arhitectul spune că a fost însărcinat să construiască o proprietate pentru recepții, un loc exclusiv, în care întâlnirile de afaceri să poată avea loc într-o atmosferă plăcută – la fel cum au nevoie companiile mari. În 2008, banii erau peste tot în Rusia. „A fost o altă perioadă”.

La final, Lanfranco Cirillo mai încearcă încă o dată să-l disculpăe pe Președintele Rusiei: “Și de ce ar trebui Putin să dețină un loc atât de mare pentru el, oricum? Fiecare ușă din țară îi este deschisă lui Putin. Dacă vrea să meargă în orice vilă, tot ce trebuie să facă este să dea un telefon”, spune Cirillo.

Adaptare după Der Spiegel. Arhitectul Palatului Secret Putin