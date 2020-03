Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii I, a povestit că a traversat momente cumplite în urmă cu câțiva ani. Ajuns în Ucraina, la Karpaty Lviv, de la Gaz Metan Mediaș, brazilianul nu a putut juca prea mult, din cazua unui conflict apărut între cele două cluburui. Astfel, a intrat în depresie.

Mereu mi se spunea că o să joc în meciul următor și nu intram deloc. Eram dezamăgit, am intrat într-un fel de depresie. Într-o seară, am ieșit cu un coleg, mi-a dat să beau, și de atunci am început să beau singur o sticlă de whisky pe noapte. Lăsam alcoolul doar în momentul când eram cu familia mea. Cu ei îmi reveneam, eram alt om.

Când ei nu erau, eram singur și luam sticla. Cei de acolo m-au făcut să cred că sunt cel mai slab din lume. Eu mă gândeam să le dovedesc că sunt bun, voiam să joc. Trecuseră 4 luni și degeaba … Să vii din România, unde ești cel mai bun străin din campionat, și să ajungi să crezi apoi că ești cel mai slab … Mi-au ieșit pe tot corpul pete de la psoriazis, ajunsesem la 78 de kg.

Ajunsesem deja în decembrie, eram de necontrolat cu băutura. Dacă în vremea respectivă aș fi avut acces la droguri, cred că foloseam și droguri. Dacă îmi dădea cineva, 100% luam! Într-o noapte m-am gândit să mă arunc de la etajul 6. M-am pus așezat în geam, nu știu ce aveam în minte. Eram amețit, eram…

Era iarnă, ningea afară. Dintr-o dată a venit un vânt rece care m-a trezit, efectiv, și am început să plâng în hohote. M-am pus lângă geam și am început să plâng. Din ziua aia am pus stop și am zis că trebuie să fac ceva să plec de acolo”, a spus Eric la GSP Live.

