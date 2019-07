Archer Nation vin din California fiind un trio care abordeaza un heavy metal clasic in care totusi melodicitatea isi face simtita prezenta.

Au 15 ani de activitate, bazele formatiei fiind puse in 2004. In acelasi an au lansat si primul material, EP-ul ‘Archer’. Doi ani mai tarziu, in 2006 au oferit fanilor primul album intitulat ‘Doom$day Profit$’. Au mai urmat doua album si un EP, cel mai recent, fiind ‘Beneath the Dream’, album lansat anul acesta pe 15 Februarie.

Pana acum Archer Nation au sustinut turnee atat in America de Nord cat si in Europa.

In momentul de fata Archer Nation inseamna:

Dylan Rosenberg- Voce/Chitara

Dave De Silva – Bass

Keyhan Moini – Tobe

Asadar, pe 19 Noiembrie, in Club Quantic din Bucuresti ne vom intalni cu Annihilator si Archer Nation.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

– presale: 75

– la acces: 100

