„Nu sunt speriat, știu ce am făcut și știu ce fac. Nu am făcut nimic decât în interesul public. Dacă continuă atacurile o să mă apăr. Dacă se ajunge le investigații și verificări, n-am nicio problemă. Eu consider că toți care au muncit în această perioadă, DSU, IGSU, colegii de la diferite ministere, au lucrat cu bună credință, pentru a rezolva o problemă”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că este pentru prima oară când la un control al Curții de Conturi se scurg „live” informații în presă și că, până în acest moment, relația dintre DSU și această instituție a fost una bună.

El a adăugat că DSU trebuie să se pregătească până în toamnă, când ar trebui să lovească al doilea val al pandemiei, dar că acum este mai mult ocupat cu hârtiile.

„Până în toamnă, avem o sigunră obligație. Iar noi în loc să lucrăm, de dimineață până seara dăm răspunsuri, dăm cu hârtiile. Fereasta să ne pregătim mai bine e acum, dacă o pierdem o să ma întrebați dar de ce din nou n-avem asta, n-avem asta. Pentru ca eram ocupați, sa scriem, să dăm hârtii. Dacă cineva consideră să pună un contabil și un jurist în locul nostru, atunci să îl pună. Un reprezentant de la Curtea de Conturi, ca sa vadă cum se ia o decizie, cât de greu se iau.

„Și mie mi s-a trimis o listă de întrebări”

Arafat a explicat că acest control este la IGSU, aflat în subordinea DSU.

„Se știu de toate discuțiile, că și mie mi-a fost trimisă o listă de întrebări la care am răspuns. Eu m-am abținut să spun orice despre această situație oricât de aberantă ar fi ea, până nu se termină discuția și concilierea, și tot, dar dacă tot au dat informații, noi putem să le explicăm foarte simplu, poate e mai ușor așa(…)

Populația s-ar putea să înțeleagă mai bine decât contabilii acest control(…)

Atenție! Eu am obligația să am rezerve, nu să cumpăr și să distribui și să am magaziile goale. Am explicat asta contabililor de la Curtea de Conturi, dar nu au înțeles!”, a adăugat Arafat