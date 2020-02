”Am citit despre cele întâmplate la Ditrău, 300 de persoane și oficialități “îngrijorate” de prezența a doi Sri Lankezi ca muncitori la o brutărie din localitate. Mai mult, proprietarul brutăriei le face pe plac și mută cei doi muncitori de origine Sri Lankeză și își cere scuzele pentru deranjul pe care l-a cauzat comunității prin angajarea lor. Astfel de comportament trebuie condamnat și sancționat fără întârziere.

România a fost, și sper să rămână în continuare, o țară tolerantă și prietenoasă. Cele întâmplate la Ditrău nu reprezintă țara pe care am cunoscut și în care am trăit atâția ani. Oficialitățile care au participat la astfel de întâlnire trebuie să explice demersul lor și poziția lor în mod public. Întotdeauna ura a născut ură iar noi nu putem să tolerăm astfel de comportamente sub nicio formă. Sper să vedem măsurile cele mai dure luate împotriva organizatorilor și a instigatorilor în acest caz. Citatul de mai jos spune un adevăr de necontestat: “…racist thought and action says far more about the person they come from than the person they are directed at.” ― Chris Crutcher, Whale Talk”

În urma reacției localnicilor, brutăria din Ditrău i-a scos de pe linia de producție pe cei doi angajați din Sri Lanka și i-a mutat în altă localitate, inclusiv cu domiciliile, în timp ce poliția a deschis un dosar penal in rem pentru instigare la ură și discriminare.

Te-ar putea interesa și: