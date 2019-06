Apucături sălbatice: Ne-au obligat să ne sărutăm în autobuz. Apoi ne-au scuipat şi ne-au luat la pumni...

Melania Geymonat şi prietena sa, Chris, au publicat o poză cu feţele tumefiate şi cu nasurile sângerând. Aceasta a devenit virală: Ne-au înconjurat şi au început cu fraze agresive, să vorbească de poziţii sexuale şi ne-au ordonat să ne sărutăm în timp ce ei priveau. Toate aceste apucături sălbatice s-au întâmplat chiar la Londra într-un autobuz.





Doreau să le oblige să se sărute, intuind că erau o pereche de lesbiene

Iar în faţa refuzului lor, le-au bătut umplându-le de sânge într-un autobuz care circula în Camden Town, faimos cartier al Londrei. Potrivit mărturiilor, erau patru bărbaţi. ''Pentru a aplana situaţia eu am început să fac glume pe care Chris nu le înţelegea deoarece nu vorbeşte engleză. Ea atunci s-a prefăcut că se simte rău, dar ei au început să arunce în noi cu monede şi să ne scuipe. Câteva secunde mai târziu, au început să ne lovească cu pumnii în faţă. Eu am încercat s-o apăr, dar ei au început să dea şi în mine, umplându-mă de sânge'', spune Melania G.

Analizând imaginile de pe camerele de luat vederi cu circuit închis şi graţie Melaniei, care în învălmăşeală a smuls telefonul celular al unuia dintre agresori, ştiind că îi va fi de folos, poliţia a putut să aresteze apoi unele persoane suspecte de atacul homofob.

Ce spun Theresa May, Jeremy Corbyn şi primarul Londrei Sadiq Khan

Agresiunea a fost catalogată ca ''respingătoare'' de către premierul demisionar Theresa May. ''Nimeni nu trebuie să ascundă cine este cu adevărat sau pe cine iubeşte. Pentru asta trebuie să lucrăm împreună pentru a eradica violenţele inacceptabile împotriva comunităţii Lgbt'', a adăugat fostul lider britanic. Liderul opoziţiei, Jeremy Corbyn a vorbit despre ''episodul absolut şocant'', iar primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan consideră agresiunea ''dezgustătoare şi misogină''

