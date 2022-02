Apropiere între ÎPS Teodosie și George Simion: „Să vă ţineţi promisiunile făcute înaintea lui Dumnezeu”. Evenimentul la care au participat cei doi

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a participat duminică, împreună cu un sobor de preoţi, la o slujbă de sfințire a noului sediu AUR din Constanța. La eveniment au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai partidului, în frunte cu George Simion. Cunoscut pentru atitudinea sa rebelă, de multe ori în contradicție cu linia oficială a Bisericii Ortodoxe, ÎPS Teodosie nu a ratat ocazia să se afișeze cu reprezentanții AUR.

Mai mult, el i-a miruit pe cei prezenți la eveniment, iar lui George Simion i-a transmis viață lungă pentru partid.

„Să vă ţineţi promisiunile făcute înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, pentru că adevărul va birui”, a spus ÎPS Teodosie pentru cei prezenţi în locația cu pricina.

Apariția ÎPS Teodosie la sfințirea sediului AUR din Constanța vine la câteva săptămâni după ce Biserica Ortodoxă s-a dezis oficial de formațiunea condusă de George Simion.

Biserica Ortodoxă se delimitează de AUR

Într-un comunicat de presă transmis la începutul lunii, Vasile Bănescu, purtătoul de cuvânt al BOR a afirmat că amestecarea nătângă a religiei cu politica a făcut prea multe victime în istorie. Deși nu a nominalizat direct AUR, oficialul Biserica Ortodoxă s-a referit la acest partid.

„«Cele ale lui Dumnezeu» sunt, prin firea lor, și așa trebuie să rămână, precum a spus Însuși Hristos, deplin separate de «cele ale Cezarului». Ispita unirii lor conduce inevitabil la edulcorarea religiei și la butaforizarea politicii, ambele efecte fiind profund dăunătoare sănătății organismului social. Amestecarea lor nătângă a făcut deja prea multe victime în istorie, inclusiv în cea românească, și orice încercare de transgresare a graniței dintre ele s-a dovedit constant sortită eșecului moral și toxicului exces populist”, se arăta în comunicatul BOR.

„Confundarea programatică a (ultra)naționalismului zgomotos exacerbat și grav compromis ideologic cu patriotismul luminat și echilibrat de credința în valorile fidelității religioase, culturale și spirituale ale propriului popor, confiscarea populistă a nobilelor teme creștin-conservatoare rupte xenofob & filetist de contextul spiritual al Europei, nu fac decât să compromită aceste fundamentale teme, motiv pentru care Biserica dezavuează orice formă de exces apărută în marginea lor”, arăta la vremea respectivă Biserica Ortodoxă.

Declarațiile controversate ale ÎPS Teodosie

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, cunoscut pentru opiniile sale i-a luat apărarea lui Vladimir Putin, într-o declarație publică. Acesta a afirmat că liderul de la Kremlin nu este chiar atât de negru pentru că a finanțat multe biserici. ÎPS Teodosie a spus că Putin, care pregătește invazia Ucrainei, a făcut mai multe jertfe şi nu trebuie judecat ca un răufăcător.

„Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfâmtul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori”, spunea ÎPS Teodosie.