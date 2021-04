Oana Bogdan a fost lider al PLUS, adusă în partid de Dacian Cioloș și a rămas apropiată de acesta deși a fost obligată să-și dea demisia din PLUS în anul 2019, în urma scandalului provocat de ideile ei despre desființarea proprietății private. Bruxelles îi ține aproape. Dacian Cioloș este europarlamentar și liderul Renew Europe, partid european progresist, iar Oana Bogdan locuiește de o viață la Bruxelles unde conduce o firmă de arhitectură.

Oana Bogdan: “Românii suferă de o traumă comunistă pentru că sunt atașați ideii de proprietate”

Fosta lideră a PLUS promovează în continuare ideologia progresistă de renunțare la proprietatea privată. Mai mult, ea îndeamnă și în prezent românii să renunțe la ideea de proprietate privată. În opinia ei, românii suferă de o “traumă comunistă” prin faptul că sunt atașați ideii de proprietate. Din acest motiv, ținta ei au devenit acum tinerii din România.

“Deocamdată, pentru români este mai important să fie proprietari decât să locuiască bine. Înțeleg de ce și de aceea mă adresez cu precădere tinerilor, care nu au nici trauma comunismului, dar nici acces la locuire de calitate. Tineri al căror viitor a fost furat de generația părinților mei și continuă să fie furat, sub ochii lor de data asta, de generația mea”, a scris fosta lideră a PLUS pe Facebook.

În calitate de arhitectă, Oana Bogdan a participat la sfârșitul lunii martie, la “Ziua Acțiunii pentru Locuințe” (Housing Action Day 2021), eveniment care a avut loc la Bruxelles și care promovează exact aceleași idei ca și Oana Bogdan: dreptul la locuire în comun, nu dreptul la proprietate.

Fosta lideră PLUS: “Foarte puțini români sunt educați sau informați”

“Iar o să-i enervez pe unii care nu văd decât comunism în fața ochilor atunci când citesc cuvântul “comun”, fără să înțeleagă că ei sau alți oameni, de care depinde bunăstarea lor, locuiesc prost. În România s-a construit și se construiește prost, și asta inclusiv pentru că foarte puțini români sunt educați sau informați cu privire la locuire. De aceea eu cred ca este rolul nostru, al arhitecților, să ne re-asumăm misiunea socială a arhitecturii și să participăm la discuția despre criza locuințelor din România”, a comentat pe FB fosta mână dreaptă a lui Dacian Cioloș.

Ce propune Oana Bogdan? Locuirea în blocuri moderne ca și chiriași, gândire despre care arhitecta spune că este modelul european agreat. “Locuințele în care trăiesc majoritatea românilor sunt de o calitate extrem de proastă. Doar că ele nu vor putea fi transformate așa cum s-a întâmplat în Franța, pentru că sunt în proprietate privată”.

“Parlamentul European a adoptat la începutul anului 2021 raportul „Accesul la locuințe decente pentru toți”. Comisia Europeană se va asigura că dreptul de locuire de calitate este pus înaintea intereselor pieței”, a susținut pe FB Oana Bogdan.

Apropiata lui Cioloș pledează pentru o reîntoarcere la comuna primitivă

Dacian Cioloș a adus-o pe Oana Bogdan în PLUS în anul 2016.

“Ea este roata motrice din spatele PLUS” a fost definiția pe care i-a dat-o șeful partidului când a prezentat-o pe arhitecta din Bruxelles într-o conferință de presă la București, în anul 2019. În același an, în octombrie, aceasta a demisionat din PLUS în urma unui scandal public după ce a făcut mai multe afirmații referitoare la desființarea proprietății private și la renunțarea la viața de cuplu în favoarea traiului în grup: “Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparţină unui om, trib, neam sau corporaţie, vom reuşi să convieţuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieţii mele”, afirma lidera PLUS în anul 2019. Exact ceea ce propune în prezent, tinerilor din România.

Dacian Cioloș și Oana Bogdan au rămas parteneri. La Bruxelles

Proba că aceasta a rămas apropiată de Dacian Cioloș și de PLUS o reprezintă un paragraf din Comunicatul de Presă al partidului din octombrie 2019 care anunța demisia ei: “Faptul că astăzi Oana a ales să se implice mai mult în proiecte care țin de arhitectură nu înseamnă că ea a abandonat sau a întors spatele PLUS. Dimpotrivă. Oana și PLUS se vor regăsi cat de curand în proiectul de reînnoire a Europei.” Expresia “proiectul de reînnoire a Europei”, folosită de oficialii PLUS în Comunicatul de presă, este o parafrazare a numelui partidului european pe care îl conduce Dacian Cioloș de la Bruxelles: “Renew Europe”, adică “Reînnoirea Europei” în limba română.

Dan Barna a refuzat să spună dacă USR susține proprietatea privată

Dan Barna și colegii lui din USR nu au vrut să comenteze ideile fostei lor colege din PLUS referitoare la dreptul de proprietate al oamenilor. Au spus că este o opinie și că respectă dreptul la libertatea de opinii, dar au refuzat să spună dacă și ei gândesc la fel precum partenerii lor din PLUS: respingerea proprietății private.

Liderii alianței politice progresiste USR-PLUS s-au prezentat publicului din România ca având o orientare de “centru-dreapta modern”.

În programul economic al USR-PLUS, prezentat în campania electorală din anul 2020, se regăsesc însă multe propuneri cu caracter de stânga. Un singur exemplu: “Zero taxe pe salariul minim (reducerea impozitării muncii prin scutirea primilor 2.230 de lei din salariu și aplicarea taxelor și impozitelor doar pe bucata din salariu care depășește un salariu minim).”

Exact această propunere se regăsea și în programul economic al PSD.